Что подразумевается под расширенной страховкой ОСАГО? По функционалу это то же ОСАГО, но с увеличенным лимитом страховых выплат, так называемое добровольное ОСАГО (ДСАГО).

Полис ОСАГО расширенный необходим, если в результате ДТП нанесенный вами ущерб имуществу или здоровью пострадавшего превышает установленные по ОСАГО выплаты. Не стоит путать ДСАГО с каско. По каско вам будет возмещена только стоимость ремонта вашего автомобиля.

Сколько же стоит расширенная страховка ОСАГО? Расчет стоимости ДСАГО аналогичен расчету по ОСАГО. Цена полиса будет зависеть от величины страхового покрытия, характеристик автомобиля, стажа водителя и т.п. Как правило, если страховка расширенная (добровольное ОСАГО), то цена полиса составляет от 0,2 до 0,3% от общей страховой суммы.