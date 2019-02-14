Кредит на квартиру – один из способов решения жилищного вопроса. На Банки.ру размещено множество подобных предложений, позволяющих купить дом, землю, комнату, квартиру в кредит. С помощью системы поиска на Банки.ру посетители портала могут узнать, какие банки выдают кредиты на приобретение интересующего типа недвижимости в Москве или другом регионе, сравнить предложения по ценовым параметрам, условиям выдачи и погашения, воспользоваться ипотечным калькулятором, а также оформить заявку на кредит прямо на портале. На специализированном форуме Банки.ру можно пообщаться с людьми, уже оформившими квартиру в кредит, и услышать их советы, где лучше взять ипотеку.

В «Народном рейтинге» будущий заемщик найдет отзывы клиентов, которые уже взяли жилье под ипотеку в том или ином банке. Ознакомиться со списком застройщиков-партнеров и перечнем аккредитованных объектов недвижимости, а также с условиями предоставления можно, зайдя на официальный сайт кредитной организации. Здесь же размещена более подробная информация о том, как оформить документы, необходимые для подачи заявки на кредит.

Получение жилищного кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев: после принятия кредитной организацией положительного решения по заявке на кредит на жилье заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Новые ипотечные программы некоторых банков предполагают снижение ставок для заемщиков, которые быстро находят подходящий объект и выходят на сделку в течение месяца.

Ипотеку часто отождествляют с кредитом на покупку жилья, что не совсем корректно. Во-первых, ипотечные банки сегодня предоставляют ссуды не только на приобретение жилых объектов, но и на покупку коммерческой недвижимости, гаражей, машиномест и т. д. Во-вторых, ипотечный кредит подразумевает лишь предоставление заемных средств под залог недвижимости. Термин «ипотека» обозначает именно форму залога, при этом целью кредитования не обязательно является приобретение недвижимого имущества. Существуют так называемые нецелевые ипотечные кредиты, обеспечением по которым выступает имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Правда, проценты по ипотеке данного типа обычно существенно выше, чем по кредитам, целью которых является покупка недвижимости. Зачастую в качестве залога по жилищному кредиту выступает не приобретаемая квартира, а уже имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Такой способ обеспечения особенно распространен при покупке строящегося жилья, на которое еще не оформлено право собственности, либо если заемщик желает получить ипотечный кредит на долю квартиры или комнату. В случаях, когда стоимость закладываемой недвижимости заметно превышает цену приобретаемого жилья, клиент может взять ипотеку без первоначального взноса: банк полностью профинансирует покупку новой квартиры или дома. Самые выгодные условия, как правило, предлагаются в рамках совместных программ банков с застройщиками и девелоперами на покупку квартир с зарегистрированным правом собственности.

Не любой жилищный кредит является ипотекой: кредит на покупку жилья может выдаваться под иные виды обеспечения — не только под залог недвижимости, существуют даже необеспеченные жилищные кредиты.

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Для того чтобы подобрать тот продукт, который подойдет именно вам, необходимо внести основные его параметры в соответствующие поля формы. После получения результатов подбора, вы узнаете, где выгоднее взять кредит именно вам, по вашим конкретным запросам.