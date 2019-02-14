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  • до 25 лет
  • подтверждение дохода

Популярные предложения по ипотеке

Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
9,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
569 заявок
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
2 552 заявки
от 9,70% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
905 заявок
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
2 701 заявка
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​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит
​#оденьгахпросто: 5 причин иметь хотя бы один выплаченный кредит

Активная положительная кредитная история, то есть хотя бы один полностью выплаченный в срок кредит, может стать «проводником» в нескольких сферах жизни. Как — рассказывает портал Банки.ру.

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Новинки ипотечных кредитов

Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
9,50% до 120 000 000 ₽,
до 25 лет
569 заявок
9,75% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет
2 552 заявки
от 9,25% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
2 701 заявка
от 6,00% до 100 000 000 ₽,
до 25 лет
1 545 заявок
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Ипотека в Сбербанке
Ваше мнение
Здравствуйте!
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Stramok 1256
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> ultimatevip пишет:
> Т.е. вы хотите сказать, что продление субсидирования 6% на весь срок (или больший, чем 3-5 лет) не распространится на уже выданные...
ОПН24_Агент ДОМ.РФ 1327
Снятие обременения при погашении ипотеки
Что надо делать чтобы снять обременение?
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ksim 73
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Вопрос — ответ

На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

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Вопрос
Здравствуйте;оформила ипотечный договор 06.02 -но аккредитив и суммму не получила,т.к опечатка в постановлении от опеке ; завтра 14.02 донесу в банк исравлннный документ и банк откроет аккредитив и зачислит сумму по ипотеке ; но платёж за пользованием кредита уже наступает 19.02 -просила у менеджере объяснения -сказали,что так положено -рассчитывала на платёж по ипотеке через месяц —правомерны ли действия работников банка..?
13.02.2019
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Ипотека в банках России

Кредит на квартиру – один из способов решения жилищного вопроса. На Банки.ру размещено множество подобных предложений, позволяющих купить дом, землю, комнату, квартиру в кредит. С помощью системы поиска на Банки.ру посетители портала могут узнать, какие банки выдают кредиты на приобретение интересующего типа недвижимости в Москве или другом регионе, сравнить предложения по ценовым параметрам, условиям выдачи и погашения, воспользоваться ипотечным калькулятором, а также оформить заявку на кредит прямо на портале. На специализированном форуме Банки.ру можно пообщаться с людьми, уже оформившими квартиру в кредит, и услышать их советы, где лучше взять ипотеку.

В «Народном рейтинге» будущий заемщик найдет отзывы клиентов, которые уже взяли жилье под ипотеку в том или ином банке. Ознакомиться со списком застройщиков-партнеров и перечнем аккредитованных объектов недвижимости, а также с условиями предоставления можно, зайдя на официальный сайт кредитной организации. Здесь же размещена более подробная информация о том, как оформить документы, необходимые для подачи заявки на кредит.

Получение жилищного кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев: после принятия кредитной организацией положительного решения по заявке на кредит на жилье заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Новые ипотечные программы некоторых банков предполагают снижение ставок для заемщиков, которые быстро находят подходящий объект и выходят на сделку в течение месяца.

Ипотеку часто отождествляют с кредитом на покупку жилья, что не совсем корректно. Во-первых, ипотечные банки сегодня предоставляют ссуды не только на приобретение жилых объектов, но и на покупку коммерческой недвижимости, гаражей, машиномест и т. д. Во-вторых, ипотечный кредит подразумевает лишь предоставление заемных средств под залог недвижимости. Термин «ипотека» обозначает именно форму залога, при этом целью кредитования не обязательно является приобретение недвижимого имущества. Существуют так называемые нецелевые ипотечные кредиты, обеспечением по которым выступает имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Правда, проценты по ипотеке данного типа обычно существенно выше, чем по кредитам, целью которых является покупка недвижимости. Зачастую в качестве залога по жилищному кредиту выступает не приобретаемая квартира, а уже имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Такой способ обеспечения особенно распространен при покупке строящегося жилья, на которое еще не оформлено право собственности, либо если заемщик желает получить ипотечный кредит на долю квартиры или комнату. В случаях, когда стоимость закладываемой недвижимости заметно превышает цену приобретаемого жилья, клиент может взять ипотеку без первоначального взноса: банк полностью профинансирует покупку новой квартиры или дома. Самые выгодные условия, как правило, предлагаются в рамках совместных программ банков с застройщиками и девелоперами на покупку квартир с зарегистрированным правом собственности.

Не любой жилищный кредит является ипотекой: кредит на покупку жилья может выдаваться под иные виды обеспечения — не только под залог недвижимости, существуют даже необеспеченные жилищные кредиты.

Если вы решили купить в ипотеку квартиру, но пока не определились с банком и конкретной программой, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим сервисом для подбора оптимального решения.

Для того чтобы подобрать тот продукт, который подойдет именно вам, необходимо внести основные его параметры в соответствующие поля формы. После получения результатов подбора, вы узнаете, где выгоднее взять кредит именно вам, по вашим конкретным запросам.

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