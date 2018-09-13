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Ипотека в Уральском Банке Реконструкции и Развития

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

3 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,25% до 30 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,05% до 30 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10% до 30 000 000 ₽ 25 лет -
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Уральского Банка Реконструкции и Развития

Оценка: 5 Не засчитана
К сожалению, в нашей стране покупка собственного жиля, особенно молодой семье, с ребенком, где и муж, и жена - новоиспеченные специалисты, на стартовой зарплате, в начале... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
В середине июля подали заявку на получение ипотеки в Уральском банке. предварительное кредит одобрили уже в день подачи заявки. Так как большая часть документов у нас уже была... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Никогда бы не подумал, что ипотеку так несложно оформить. В начале года наша семья решилась на расширение жилплощади. Обошел все основные банки по Екатеринбургу, больше всего... Весь отзыв
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13 241

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