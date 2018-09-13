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3 ипотечных кредита

Готовое жилье Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,25% до 30 000 000 ₽ 25 лет 20% Квартира в новостройке Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,05% до 30 000 000 ₽ 25 лет 20% Рефинансирование Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10% до 30 000 000 ₽ 25 лет -

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.