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Ипотека в Совкомбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

2 ипотечных кредита
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,4% до 30 000 000 ₽ 30 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Совкомбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Не первый раз обращаюсь за помощью к сотрудникам Совкомбанка. Брала кредиты на неотложные нужды сначала 50000 рублей, потом 200000 рублей. Муж тоже кредитовался в этом банке на... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Обратился в Совкомбанк, Республика Башкортостан, город Туймазы. Мне очень понравилось быстрое и очень тактичное обращение финансового консультанта Г-вой Эльмирой. Быстрое и... Весь отзыв
Оценка: 5
Обратился к сотрудникам по поводу выдачи закладной по закрытому кредиту в РосЕвроБанке. Девушки сделали всё оперативно и качественно, приняли заявление на выдачу документов. Но так... Весь отзыв
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12 169

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