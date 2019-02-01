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2 ипотечных кредита

Новостройка Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 10,4% до 30 000 000 ₽ 30 лет 10% Новостройка - коммерческая недвижимость Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности 12,5% до 30 000 000 ₽ 30 лет 20%

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.