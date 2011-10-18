Курсы валют банка «Авангард» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Авангард» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий банк «Авангард»
- Адрес
- г. Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1
- ОГРН
- 1027700367507
- Сайт
- www.avangard.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 234-23-24(495) 737-73-738 800 333-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки(495) 234-98-98 — круглосуточная служба клиентской поддержки для Москвы
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
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