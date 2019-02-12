Среди продуктов, предлагаемых Сбербанком – кредит на любые цели, программы финансирования на оплату образования, автокредиты, ипотека, кредитные карты. Потребительский кредит Сбербанка предоставляется под залог объектов недвижимости, под поручительство физических лиц либо без обеспечения.



На сайте банка заявка (заявление-анкета) доступна для скачивания, однако возможность направить ее в банк онлайн не предоставляется: распечатанную и заполненную анкету клиент должен отнести в офис кредитной организации. При этом пользователями «Сбербанк Онлайн» заявка на варианты без обеспечения может быть подана без дополнительного визита в отделение банка. Соответствующую функцию клиенты найдут в соответствующем разделе системы интернет-приложения.



Калькулятор Сбербанк размещает на собственном сайте в открытом доступе. Тем не менее точный график платежей и размер переплаты заранее рассчитать невозможно: для каждого заемщика действуют индивидуальные условия, ставка устанавливается по результатам оценки его платежеспособности.



Взять могут лица, отвечающие базовым требованиям по возрасту и минимальному сроку трудового стажа. При этом зарплатным клиентам, а также работающим пенсионерам, получающим пенсию на счет, открытый в СБ РФ, займ предоставляется по сниженным ставкам.



Чтобы получить деньги наличными, помимо анкеты и паспорта, потенциальному заемщику необходимо предоставить документы, подтверждающие его финансовое состояние и трудовую занятость.



Продукты этой финансовой компании в 2019 году продолжают пользоваться популярностью как у зарплатных клиентов, так и у новых заемщиков благодаря рыночным ставкам, отсутствию комиссий и лояльным требованиям к заемщикам.



Самые выгодные для потребителя предложения этого месяца:

«Новогодний»

Документы: паспорт РФ, анкета – заявление, трудовая книжка, документы о доходе, свидетельство о временной регистрации

Требования: возраст от 21 года до 70 лет, стаж на последнем месте работы от 6 месяцев,постоянная/временная регистрация в регионе предоставления.

Обеспечение: не требуется

Сумма: 30 тыс. – 5 млн рублей

Срок: 3-84 месяца

Годовая ставка: 11,9-19,9%(в зависимости от срока и суммы )

Пример расчета: при сумме 100 тыс. рублей сроком на 5 лет по ставке 14,9% годовых размер ежемесячного платежа заемщика составит 2 374 рублей, а общая переплата за весь срок – 42 311 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления кредита.

Штрафы: за нарушение обязательств предусмотрены санкции в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа

«Потребительский под залог недвижимости»

Документы: паспорт РФ, анкета – заявление, трудовая книжка, документы о доходе, документы по залогу, свидетельство о временной регистрации

Требования: возраст от 21 года до 75 лет, стаж на последнем месте работы от 6 месяцев,постоянная/временная регистрация в регионе предоставления

Обеспечение: залог недвижимого имущества (обязательно, требуется имущественное страхование), поручительство физических лиц (по требованию банка)

Сумма: 500 тыс. – 10 млн рублей

Срок: 3 - 240 месяцев

Годовая ставка: 13,5%(фиксированная)

Пример расчета: при сумме 700 тыс. рублей сроком на 18 месяцев по ставке 13,5% годовых размер ежемесячного платежа заемщика составит 43 177 рублей, а общая переплата за весь срок – 76 737 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления кредита.

Штрафы: за нарушение обязательств предусмотрены санкции в размере ключевой ставки Банка России, действующей на дату заключения договора

«Рефинансирование»

Документы: паспорт РФ, анкета – заявление, трудовая книжка, документы о доходе, свидетельство о временной регистрации, документы по рефинансируемому

Требования: возраст от 21 года до 65 лет, стаж на последнем месте работы от 6 месяцев, общий стаж работы не менее 1 года,постоянная/временная регистрация в регионе предоставления.

Обеспечение: не требуется

Сумма: 30 тыс. – 3 млн рублей

Срок: 3-84 месяца

Годовая ставка: 11,9-13,9%(в зависимости от срока и суммы)

Пример расчета: при сумме 300 тыс. рублей сроком на 12 месяцев по ставке 12,9% годовых размер ежемесячного платежа заемщика составит 26 781 рублей, а общая переплата за весь срок – 21 204 рублей. Приведенный расчет является приблизительным, точные значения будут зависеть от конкретной даты предоставления кредита.

Штрафы: за нарушение обязательств по предусмотрены санкции в размере 20% годовых от суммы просроченного платежа.

В других городах: Санкт-Петербург,Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Красноярск, Пермь, Воронеж.

