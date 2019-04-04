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Найдено 39 предложений Обновлено 10.07.2019
Название, организация
Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
Порядок погашения
Онлайн-заявка
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
8 169 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
100 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
7 359 заявок
Долгосрочный заем Конга
0,6%
70 000
168 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
2 009 заявок
Онлайн Pay P. S.
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 769 заявок
Микрозайм Открытые финансы
1%
50 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 616 заявок
Смарт До Зарплаты
0%
100 000
365 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 223 заявки
Первый заем (без процентов) для новых клиентов Макро
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 126 заявок
До зарплаты Отличные наличные
0,36%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
3 091 заявка
Краткосрочный займ Турбозайм
0,9%
30 000
31 день
в конце срока
онлайн-заявка
1 112 заявок
Банковский продукт MigCredit
0,06%
300 000
720 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
547 заявок
Первый займ Экофинанс
0%
100 000
364 дня
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
2 192 заявки
Старт 0% Мани Мен
0%
15 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
2 024 заявки
Оптимальный MigCredit
0,09%
100 000
336 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
1 986 заявок
Smart#1 Smart Credit
1%
14 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
333 заявки
Smart#4 Smart Credit
1%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
128 заявок
Первый заем (без комиссии) Е заем
0%
15 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 162 заявки
Краткосрочный заем Лайм-Займ
0%
20 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
105 заявок
Smart#3 Smart Credit
1%
20 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
102 заявки
Заем еКапуста
1%
30 000
21 день
в конце срока
онлайн-заявка
100 заявок
Краткосрочный заем Конга
1%
20 000
30 дней
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
1 990 заявок
Предложения 1–20 из 39
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Отпущение долгов
Отпущение долгов

Микрофинансовая компания списала клиентам полмиллиона рублей долгов и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея?

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Преимуществами ссуд являются возможность мгновенно получить денежные средства, в том числе и если микрозаймы предоставляются круглосуточно; безадресный характер выдачи средств, а также возможность погашения ссуды в любом удобном клиенту отделении-партнере системы.

Как оформить кредит?

В настоящее время большинство российских микрофинансовых компаний активно сотрудничает с данной системой денежных переводов. Таким образом, для получения денег вам потребуется лишь удостовериться, что выбранная МФО предоставляет деньги таким способом и оставить заявку, заполнив особую форму. Для вашего удобства вы можете сделать это, воспользовавшись специальным разделом на нашем сайте.

Сортировка предложений происходит по таким параметрам, как минимальная ставка, максимальная сумма, допустимый срок, а также порядок погашения. Последний критерий является особенно важным при выборе предложения, так как позволяет заемщику спланировать график возврата долга исходя из временного периода получаемых им денежных средств ( зарплаты, арендной платы, премии и пр.). При выборе крежита необходимо обращать внимание на то, что минимальная ставка указана в день. Также клиенту следует учитывать, что максимальная сумма ссуды, как правило, указана при первичном обращении заемщика, и при успешном возврате долга может быть увеличена при последующем обращении.