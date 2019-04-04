Преимуществами ссуд являются возможность мгновенно получить денежные средства, в том числе и если микрозаймы предоставляются круглосуточно; безадресный характер выдачи средств, а также возможность погашения ссуды в любом удобном клиенту отделении-партнере системы.

Как оформить кредит?

В настоящее время большинство российских микрофинансовых компаний активно сотрудничает с данной системой денежных переводов. Таким образом, для получения денег вам потребуется лишь удостовериться, что выбранная МФО предоставляет деньги таким способом и оставить заявку, заполнив особую форму. Для вашего удобства вы можете сделать это, воспользовавшись специальным разделом на нашем сайте.

Сортировка предложений происходит по таким параметрам, как минимальная ставка, максимальная сумма, допустимый срок, а также порядок погашения. Последний критерий является особенно важным при выборе предложения, так как позволяет заемщику спланировать график возврата долга исходя из временного периода получаемых им денежных средств ( зарплаты, арендной платы, премии и пр.). При выборе крежита необходимо обращать внимание на то, что минимальная ставка указана в день. Также клиенту следует учитывать, что максимальная сумма ссуды, как правило, указана при первичном обращении заемщика, и при успешном возврате долга может быть увеличена при последующем обращении.

