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Вклады Локо-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Локо-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

12 вкладов
514 заявок за 30 дней Открыть вклад
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 9% 100 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 50 000 400 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,3% 100 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8% 100 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,7% 100 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,2% 100 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,5% 50 000 300 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 300 370 дней
Евро 0,25% 300 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,75% 1 500 370 дней
Евро 0,25% 1 500 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 50 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 300 370 дней
Евро 0,25% 300 370 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,08% 300 700 дней
  • выплата процентов ежеквартально
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Евро 0,5% 300 400 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 50 000 400 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Локо-Банка

При подборе выгодных вкладов Локо-Банка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Локо-Банке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.