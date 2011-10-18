Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Альфа-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7%
|1
|1 мес.
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,8%
|5 000 000
|3 года
|
|Доллар США
|2,95%
|100 000
|3 года
|Евро
|0,2%
|30 000
|1 год
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,3%
|5 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|2,15%
|100 000
|730 дней
|Евро
|0,15%
|30 000
|366 дней
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|Ставка в рублях
|9%
|Срок
|300 дней
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней
|Ставка в рублях
|8,3%
|Ставка в долларах
|4,05%
На портале Банки.ру представлена актуальная информация по вкладам банков России.
На данной странице размещены подробные сведения о процентных ставках по вкладам в Альфа-Банке – крупнейшем частном банке России.
Чтобы подобрать выгодный вклад, необходимо определиться, как бы вы хотели управлять своими сбережениями – вносить дополнительные взносы, осуществлять расходные операции денежных средств, получать начисленные проценты или капитализировать их и т. д. Альфа-Банк предлагает широкую линейку срочных вкладов для физических лиц.
Также представлены вклады со специальными условиями – мультивалютный и благотворительный. Большинство вкладов Альфа-Банка можно открыть через интернет-банк.