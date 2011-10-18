На портале Банки.ру представлена актуальная информация по вкладам банков России.

На данной странице размещены подробные сведения о процентных ставках по вкладам в Альфа-Банке – крупнейшем частном банке России.

Чтобы подобрать выгодный вклад, необходимо определиться, как бы вы хотели управлять своими сбережениями – вносить дополнительные взносы, осуществлять расходные операции денежных средств, получать начисленные проценты или капитализировать их и т. д. Альфа-Банк предлагает широкую линейку срочных вкладов для физических лиц.

Также представлены вклады со специальными условиями – мультивалютный и благотворительный. Большинство вкладов Альфа-Банка можно открыть через интернет-банк.