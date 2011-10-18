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Вклады Альфа-Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Альфа-Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

4 вклада
накопительный счет
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7% 1 1 мес.
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 5 000 000 3 года
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
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Доллар США 2,95% 100 000 3 года
Евро 0,2% 30 000 1 год
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,3% 5 000 000 366 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,15% 100 000 730 дней
Евро 0,15% 30 000 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,8% 5 000 000 1 год
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,8% 100 000 1 год
Евро 0,25% 30 000 1 год
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады в Альфа-банке для физических лиц

На портале Банки.ру представлена актуальная информация по вкладам банков России.
На данной странице размещены подробные сведения о процентных ставках по вкладам в Альфа-Банке – крупнейшем  частном банке России.
Чтобы подобрать выгодный вклад, необходимо определиться, как бы вы хотели управлять своими сбережениями – вносить дополнительные взносы, осуществлять расходные операции денежных средств, получать начисленные проценты или  капитализировать их и т. д. Альфа-Банк предлагает широкую линейку срочных вкладов для физических лиц.
Также представлены вклады со специальными условиями – мультивалютный и благотворительный. Большинство вкладов Альфа-Банка можно открыть через интернет-банк.

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