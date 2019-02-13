Автокредиты
Рассчитать кредит на авто, сравнить условия по автокредитованию, выяснить, где лучше взять кредит на машину, и оформить
онлайн-заявку в банк
Лента новостей
- Различные модели Nissan доступны в кредит под 0,1%
- НБКИ: во втором полугодии 2018 года на рынке автокредитования началась стагнация
- Примсоцбанк начал выдавать кредиты на автомобили Zotye
- ЦБ: доля розничных ссуд с просрочкой свыше 90 дней снизилась до минимума за 5,5 года
- НБКИ: банки в 2018 году выдали более 600 млрд рублей автокредитов
- НБКИ: доля залоговых кредитов в России достигла 50%
Интервью
О том, зачем нужна новая стратегия при намечающейся продаже банка, Банки.ру рассказали зампред правления Связь-Банка Сергей МАЛЫШЕВ, директор центра развития малого и микробизнеса Михаил КАЧАЛКИН и директор департамента продаж и обслуживания клиентов Антон АНИЩЕНКО.
Народный рейтинг банков
Форум «Автокредиты»
|Темы
|Автор
|Отв.
|Просм.
|Последнее
|
Важно: Холдинг «Банки.ру» 8 февраля 2019 года проведет 12-ю церемонию «Банк года» в открытом формате
Не пропустите голосование/обсуждение «Человек года 2018»
|SapphireDreams
|0
|1309
|
03.12.2018 18:18
SapphireDreams
|
Автокредит и возврат страховки: варианты
|ftwenty
|22
|12930
|
09.02.2019 23:47
predator67
|
Отказ в автокредите
|Lara_Крофт
|20
|8864
|
05.02.2019 07:49
Alex_G
|
Автокредит Сетелем Банк
Официальный дилер не оформляет заявку на кредит
|IIOTAII36
|4
|1124
|
27.01.2019 15:58
predator67
|
Рольф и страхование жизни
(Страницы: 1 2 )
|kenedi1989
|32
|11464
|
24.01.2019 16:15
Anton778
|
Автокредит в Юникредит 2018
Прошу поделиться информацией
|rwa
|4
|2285
|
23.01.2019 11:35
Alex_G
|
Автокредит - есть ли шансы на одобрение?
Появилась необходимость - хочу узнать, стоит ли вообще пытаться?
|ir_finder
|6
|1568
|
22.01.2019 12:48
Uncle Eugene
|
Скидка на автомобиль за оформление кредита
(Страницы: 1 2 )
Дают скидку за оформление кредита. Не подпортит ли мою кредитную историю быстрое погашение кредита?
|Raider13
|31
|16327
|
18.01.2019 07:53
NachFin.08
Автокредиты
«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», — утверждал Великий комбинатор. Тем не менее даже сегодня далеко не каждый может самостоятельно скопить достаточно средств для покупки авто. Товарищу Бендеру не пришлось бы долго рассуждать, где лучше взять средства, учитывая обилие известных ему сравнительно честных методов отъема денег. Для простых же смертных самый простой и быстрый способ обзавестись «железным конем» — получить автокредит в банке. С помощью банковского кредита можно приобрести новый или подержанный автомобиль в автосалоне или купить б/у машину в кредит у частного лица. Как взять транспортного средства у автодилера банк, как правило, переводит кредитные средства непосредственно на счет продавца. В случае приобретения автомобиля с рук возможно предоставление автокредита наличными. Поиск по кредитным продуктам на Банки.ру можно подобрать автокредит на покупку не только легковых, но и коммерческих автомобилей (например, грузового или пассажирского транспорта), мотоциклов и других видов мототранспорта, а также водного транспорта.
Существует возможность приобрести авто в рассрочку или под залог уже имеющегося автомобиля.
Некоторые банки предлагают также льготные автокредиты для специальных категорий заемщиков, например для работников бюджетной сферы. Сюда же можно отнести и автокредит для пенсионеров.
Где купить машину в кредит?
Наиболее доступны сегодня автокредиты в Москве, где сосредоточено наибольшее число участников рынка, а также представлен огромный выбор автосалонов и автодилеров, с которыми сотрудничают банки. Однако и в регионах рынок автокредитования развивается достаточно активно: взять кредит на машину можно как в местных точках присутствия московских кредитных организаций, так и по программам региональных банков. Список банков, предлагающих потребительский кредит на авто, постоянно растет.
С помощью калькулятора автокредитов будущий заемщик (он же — счастливый обладатель авто) может самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа и переплаты по выбранным параметрам. На сумму итоговой переплаты влияют не только проценты по автокредитам, но и банковские комиссии — единовременные и регулярные. Дополнительные расходы заемщика могут быть связаны также с оплатой услуг страховых компаний. Речь идет не только об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО): в большинстве случаев банки требуют застраховать приобретаемый автомобиль по рискам КАСКО, и это требование все чаще фигурирует в программах, позволяющих взять авто в кредит. По отдельным программам предусмотрено личное страхование заемщика.
Зная примерную стоимость автомобиля и размер первоначального взноса, пользователю Банки.ру выгоднее сравнить условия получения автокредитов и процентные ставки банков примерно по тысяче актуальных продуктов и выбрать более подходящее предложение для покупки авто в кредит. Узнать о крупнейших участниках рынка можно из рейтинга автокредитных банков, размещенного в разделе сайта «Аналитика». Лидерами рынка по размеру портфеля автокредитов физическим лицам на 1 января 2019 года стали Сбербанк России, ВТБ 24 и Русфинанс Банк. Прочитать отзывы клиентов, которые уже брали автомобиль в кредит, пользователь может в «Народном рейтинге».
Пользователи портала из различных регионов могут подобрать выгодные автокредиты и оформить заявку онлайн.