«Автомобиль не роскошь, а средство передвижения», — утверждал Великий комбинатор. Тем не менее даже сегодня далеко не каждый может самостоятельно скопить достаточно средств для покупки авто. Товарищу Бендеру не пришлось бы долго рассуждать, где лучше взять средства, учитывая обилие известных ему сравнительно честных методов отъема денег. Для простых же смертных самый простой и быстрый способ обзавестись «железным конем» — получить автокредит в банке. С помощью банковского кредита можно приобрести новый или подержанный автомобиль в автосалоне или купить б/у машину в кредит у частного лица. Как взять транспортного средства у автодилера банк, как правило, переводит кредитные средства непосредственно на счет продавца. В случае приобретения автомобиля с рук возможно предоставление автокредита наличными. Поиск по кредитным продуктам на Банки.ру можно подобрать автокредит на покупку не только легковых, но и коммерческих автомобилей (например, грузового или пассажирского транспорта), мотоциклов и других видов мототранспорта, а также водного транспорта.

Существует возможность приобрести авто в рассрочку или под залог уже имеющегося автомобиля.

Некоторые банки предлагают также льготные автокредиты для специальных категорий заемщиков, например для работников бюджетной сферы. Сюда же можно отнести и автокредит для пенсионеров.

Где купить машину в кредит?

Наиболее доступны сегодня автокредиты в Москве, где сосредоточено наибольшее число участников рынка, а также представлен огромный выбор автосалонов и автодилеров, с которыми сотрудничают банки. Однако и в регионах рынок автокредитования развивается достаточно активно: взять кредит на машину можно как в местных точках присутствия московских кредитных организаций, так и по программам региональных банков. Список банков, предлагающих потребительский кредит на авто, постоянно растет.

С помощью калькулятора автокредитов будущий заемщик (он же — счастливый обладатель авто) может самостоятельно рассчитать размер ежемесячного платежа и переплаты по выбранным параметрам. На сумму итоговой переплаты влияют не только проценты по автокредитам, но и банковские комиссии — единовременные и регулярные. Дополнительные расходы заемщика могут быть связаны также с оплатой услуг страховых компаний. Речь идет не только об обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО): в большинстве случаев банки требуют застраховать приобретаемый автомобиль по рискам КАСКО, и это требование все чаще фигурирует в программах, позволяющих взять авто в кредит. По отдельным программам предусмотрено личное страхование заемщика.

Зная примерную стоимость автомобиля и размер первоначального взноса, пользователю Банки.ру выгоднее сравнить условия получения автокредитов и процентные ставки банков примерно по тысяче актуальных продуктов и выбрать более подходящее предложение для покупки авто в кредит. Узнать о крупнейших участниках рынка можно из рейтинга автокредитных банков, размещенного в разделе сайта «Аналитика». Лидерами рынка по размеру портфеля автокредитов физическим лицам на 1 января 2019 года стали Сбербанк России, ВТБ 24 и Русфинанс Банк. Прочитать отзывы клиентов, которые уже брали автомобиль в кредит, пользователь может в «Народном рейтинге».

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