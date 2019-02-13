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Автокредиты в банке Зенит

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Предложения банка Зенит по покупке авто в кредит: взять кредит на автомобиль в отделении банка Зенит или отправить заявку онлайн. Автокредитование физических лиц по специальным программам на выгодных условиях без первоначального взноса с низкой процентной ставкой.

4 автокредита

Авто с пробегом
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.9% 3 500 000 до 7 лет см. условия 0%
Авто с пробегом (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 18.4% 3 500 000 до 7 лет см. условия 0%
На новое авто
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 14.9% 6 500 000 до 7 лет см. условия 0%
На новое авто (без КАСКО)
валюта мин. ставка макс. сумма макс. срок подтверждение дохода мин. первоначальный взнос
рубли 16.4% 6 500 000 до 7 лет см. условия 0%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об автокредитах банка Банк Зенит

Оценка: 5 Проверяется
Взяла автокредит в банке Зенит. Начало было не очень хорошим потому что менеджер, который приехал в автосалон забыл дать нам на подпись какие-то бумаги и в итоге на следующий день... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Первый раз оформляла автокредит через банк Зенит и очень довольна сотрудничеством с ними. Все оформили оперативно, на все вопросы ответили. Дальше в течение кредита... Весь отзыв
Все отзывы
16 104

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Об автокредитах банка Зенит

На данной странице пользователь портала может ознакомиться с автокредитами, которые можно оформить в банке Банк Зенит. В списке предложений посетителю сайта доступна краткая информация по каждому из продуктов: максимальный срок и сумма, процентная ставка, минимальный первоначальный взнос. Внутри карточки каждой программы можно увидеть подробные актуальные условия получения кредита. В том числе требования финучреждения к потенциальному заемщику: возраст, стаж работы, место постоянной регистрации, а также список предоставляемых документов. Для того чтобы понять, есть ли у вас возможность взять автокредит по этому тарифу, необходимо внимательно ознакомиться с вышеуказанными параметрами. Если рядом с описанием программы есть кнопка «Оставить заявку», пользователь может сэкономить свое время, воспользовавшись данным сервисом. При подаче клиентом анкеты в режиме онлайн банк сообщает предварительное решение по телефону.