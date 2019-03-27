Параметры накопительного счета Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия проценты начисляются на минимальный остаток на счете Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные за каждый полный месяц проценты сохраняются Дата актуализации 26.03.2019 16:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.