Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Российского Национального Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|3 000 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,6%
|10 000
|1095 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,25%
|1 000
|366 дней
|
|Доллар США
|1%
|100
|366 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|5,75%
|1 000
|370 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6%
|50 000
|450 дней
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|4%
|1 000
|366 дней
|
|Доллар США
|0,5%
|100
|366 дней
Похожие продукты других банков: Международный Финансовый Клуб, Трансстройбанк, Банк Реалист (бывш. МПБ).
|Ставка в рублях
|8%
|Срок
|2 года
|Ставка в рублях
|8,1%
|Ставка в долларах
|4,05%
|Ставка в рублях
|7,6%
|Срок
|от 395 дней