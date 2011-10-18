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Вклады Российского Национального Коммерческого Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Российского Национального Коммерческого Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

5 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 3 000 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,6% 10 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,25% 1 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 1% 100 366 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 5,75% 1 000 370 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6% 50 000 450 дней
  • выплата процентов ежемесячно
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 4% 1 000 366 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 0,5% 100 366 дней
Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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