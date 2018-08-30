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Займ на карту в Москве

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Найдено 13 предложений Обновлено 14.03.2019
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Мин. ставка, в день Макс. сумма, ₽ Макс. срок
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Онлайн-заявка
Беспроцентный Монеза
0%
15 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 075 заявок
Виртуальная кредитная карта Kviku KVIKU
0%
200 000
365 дней
2 раза в месяц
онлайн-заявка
2 571 заявка
Старт 0% Мани Мен
0%
10 000
15 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 300 заявок
До зарплаты Займер
0,76%
30 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
861 заявка
Онлайн Экофинанс
0,45%
70 000
168 дней
в конце срока, индивидуальный график
онлайн-заявка
453 заявки
ПТС-займ CarMoney
0,08%
1 000 000
1824 дня
аннуитетные платежи
онлайн-заявка
231 заявка
Start Лайм-Займ
0%
8 000
30 дней
в конце срока
онлайн-заявка
71 заявка
Онлайн Смсфинанс
0%
30 000
30 дней
ежемесячно
онлайн-заявка
3 863 заявки
Оптимальный MigCredit
0,09%
100 000
336 дней
раз в две недели
онлайн-заявка
2 366 заявок
За 3 минуты Платиза
0,8%
30 000
45 дней
в конце срока
онлайн-заявка
1 063 заявки
Предложения 1–10 из 13
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Микрофинансовые компании предъявляют достаточно лояльные требования к своим клиентам, в этом, пожалуй, одно из их главных преимуществ. Сегодня существует огромное количество МФО во всех городах России, в том числе и в Москве, поэтому получить деньги – не проблема, даже если вы живете в небольшом населенном пункте. При этом важно понимать, что обращаться нужно в проверенную компанию, которая имеет лицензию Банка России. Такие организации ответственно относятся к своим клиентам, рассчитывая на долгосрочное сотрудничество, и даже разрабатывают специальные предложения для «своих». Так, клиенты с хорошей кредитной историей, неоднократно своевременно погасившие задолженность, могут оформить ссуду на большую сумму и под меньший процент.

Может ли МФО перечислить деньги на счет?

Взять займ на карту, без отказа можно во многих компаниях. Процент одобрения заявки в МФО гораздо выше, чем в банке, и получить отказ у них – редкость.

Услуга пользуется популярностью среди населения, ведь взять деньги без посещения офиса МФО, причем круглосуточно - это, прежде всего экономия времени клиента.

Любой клиент может срочно взять средства в МФО?

Еще один «плюс» МФО: компании выдают деньги всем, нужно только оформить заявку на сайте МФО. Если вы ранее допускали просрочки можете рассчитывать на положительное решение.

Для того чтобы получить быстро деньги в режиме онлайн, клиенту необходимо заполнить анкету-заявку на интернет-сайте организации. Иногда подать анкету на ссуду можно и на других профильных сайтах в сети, например на Банки.ру.

Деньги можно получить на любую банковскую карту?

На счет какого банка вы будете перечислять сумму не имеет значения. Перед тем как взять деньги обязательно ознакомьтесь с условиями возврата, уточните, как и какими суммами и способами нужно возвращать деньги: перечислять на счет или платить наличными. Информацию об этом, МФО обычно указывают у себя на сайте.

Платеж, как правило, можно внести в любой организации (в том числе через Сбербанк). Кроме того, существуют и другие более удобные варианты:

  1. через терминалы
  2. через личный кабинет
  3. системы денежных переводов и т. д.

Как проще всего и дешевле взять быстрый кредит?

Чтобы узнать, где можно взять быстро деньги, воспользуйтесь сервисом на Банки.ру. Поиск поможет найти ссуду на заданных условиях, сравнить с другими подобными программами, подать заявку и в результате получить быстро деньги.

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