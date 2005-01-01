Преимущества банка

Открытие счета в любом городе РФ без визита в банк — бесплатно

Интернет-банк и мобильный банк для управления счетом на любом устройстве — бесплатно

Проведение платежей мгновенно и круглосуточно

Карта для внесения наличных на счет через банкоматы — бесплатно

Бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников — бесплатно

Создание сайта, первая реклама и другие сервисы для бизнеса на сумму более 130 000 ₽

А еще поможем максимально упростить оплату налогов с накопительным счетом «Налоговая копилка» и выпустим бесплатную виртуальную карту для оплаты бизнес-расходов за 60 секунд в мобильном банке «Альфа-Бизнес Мобайл».

Лиц. № 1326