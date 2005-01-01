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Тарифы на РКО для юридических лиц Альфа-Банка

Преимущества банка

  • Открытие счета в любом городе РФ без визита в банк — бесплатно
  • Интернет-банк и мобильный банк для управления счетом на любом устройстве — бесплатно
  • Проведение платежей мгновенно и круглосуточно
  • Карта для внесения наличных на счет через банкоматы — бесплатно
  • Бухгалтерия для ИП на УСН 6% без сотрудников — бесплатно
  • Создание сайта, первая реклама и другие сервисы для бизнеса на сумму более 130 000 ₽
А еще поможем максимально упростить оплату налогов с накопительным счетом «Налоговая копилка» и выпустим бесплатную виртуальную карту для оплаты бизнес-расходов за 60 секунд в мобильном банке «Альфа-Бизнес Мобайл».
Лиц. № 1326
Обслуживание
Подключение
Платежи
Снятие наличных на з/п
Снятие наличных на прочие нужды
Внесение через кассу
Переводы физлицам
Интернет-банк

Просто 1%

0  ₽ /мес.

0 ₽

до 6 млн ₽ бесплатно

свыше 10%

до 1,5 млн ₽ бесплатно

свыше 10%

до 1,5 млн ₽ бесплатно

свыше 10%

1% от суммы

до 6 млн ₽ бесплатно

свыше 10%

0 ₽

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Лучший старт

490  ₽ /мес.

0 ₽

первые 3 платежа бесплатно

далее 50 ₽ за платеж

2% в кассе банка

1,5% с карт

2% в кассе банка

1,5% с карт

0,2% от суммы

от 0,5% до 10% от суммы

0 ₽

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Удачный выбор

1690  ₽ /мес.

0 ₽

первые 10 платежей бесплатно

далее 25 ₽ за платеж

2% в кассе банка

1% с карт

2% в кассе банка

1% с карт

0,3% от суммы

от 0,5% до 10% от суммы

0 ₽

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ВЭД+

3690  ₽ /мес.

0 ₽

первые 15 платежей бесплатно

далее 25 ₽ за платёж

2% в кассе банка

0,75% с карт

2% в кассе банка

0,75% с карт

0,3% от суммы

от 0,5% до 10% от суммы

0 ₽

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Все, что надо

9900  ₽ /мес.

0 ₽

0 ₽

от 2,5%

от 2,5%

0,3% от суммы

от 0,5% до 10% от суммы

0 ₽

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