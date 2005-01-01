РКО в «МТС-Банке» — это проведение различных операций, таких как реализация платежных поручений, их отзыв, снятие и внесение наличных, и ряд дополнительных опций. Клиентам предлагаются тарифы, предусматривающие разную стоимость обслуживания, лимиты на переводы контрагентам, партнерам и физическим лицам, ограничения на пополнение и снятие наличных в месяц.

Открытие счета занимает не более 5 минут. Для этого нужно подать заявку на сайте учреждения, и оно создаст для вас реквизиты, которые можно использовать для заключения договоров, перечислений и приема платежей. После этого необходимо подписать все необходимые бумаги, и доступ к расходным операциям и всем остальным опциям будет открыт. Заключая договор с финансовой организацией, представители бизнеса присоединяются к условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания. Это позволяет воспользоваться всеми преимуществами, предлагаемыми банком, и значительно облегчить ведение бизнеса.

Возможности

Предприниматели получают доступ к Интернет-банку, с помощью которого могут проводить платежи в режиме онлайн из любой точки мира.

Для ведения бизнеса можно получить онлайн-кассу. «МТС-банк» предоставляет более 15 моделей касс для любых типов торговых точек.

Юридические лица и ИП получают современные решения в области торгового и электронного эквайринга.

Предоставление льготного кредитования на развитие бизнеса.

Персональный менеджер, который не только готов ответить на интересующие вопросы, но и держит в курсе новых возможностей.

Удобные и современные онлайн-сервисы обеспечат постоянный доступ к р/с в любое время. Рассматривая варианты организаций, предлагающих открыть расчетный счет на выгодных условиях, следует учитывать не только комфортность открытия и работы в целом, но также надежность и стабильность компании.

ПАО «МТС-Банк» основан в 1993 году и входит сегодня в ТОП-50 России по величине активов. Это универсальный коммерческий банк, работающий не только с коммерческими организациями, но и физическими лицами. ПАО предоставляет услуги кредитования, выпускает карты, дает возможность открывать вклады и т.д. Учреждение занимает 40 место по величине капитала, 37 место по вкладам населения и 47 место по активам. Выбор в пользу ПАО сделали уже свыше 15000 предпринимателей.

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