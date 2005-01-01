Проще простого
0 ₽ /мес.
0 ₽
без ограничений
-
бесплатно
до 1 млн ₽/мес.
бесплатно
до 1 млн ₽/мес
бесплатно
до 1 млн ₽/мес.
1% от суммы
не начисляются
0 ₽
бесплатные внешние переводы
Минимум
0 ₽ /мес.
0 ₽
3 шт./мес.
89 ₽/шт.
бесплатно
до 100 тыс. ₽/мес.
бесплатно
до 100 тыс. ₽/мес.
от 1%
бесплатно
через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка
не начисляются
0 ₽
для тех, кто решил начать бизнес
Точный
1450 ₽ /мес.
0 ₽
-
19 ₽/шт.
бесплатно
до 300 тыс.₽/мес.
бесплатно
до 300 тыс.₽/мес.
от 1%
бесплатно
через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка
не начисляются
0 ₽
для активных расчетов
Стабильный
5450 ₽ /мес.
0 ₽
без ограничений
-
бесплатно
до 500 тыс.₽/мес.
бесплатно
до 500 тыс.₽/мес.
от 1%
бесплатно
через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка
не начисляются
0 ₽
безлимитный
РКО в «МТС-Банке» — это проведение различных операций, таких как реализация платежных поручений, их отзыв, снятие и внесение наличных, и ряд дополнительных опций. Клиентам предлагаются тарифы, предусматривающие разную стоимость обслуживания, лимиты на переводы контрагентам, партнерам и физическим лицам, ограничения на пополнение и снятие наличных в месяц.
Открытие счета занимает не более 5 минут. Для этого нужно подать заявку на сайте учреждения, и оно создаст для вас реквизиты, которые можно использовать для заключения договоров, перечислений и приема платежей. После этого необходимо подписать все необходимые бумаги, и доступ к расходным операциям и всем остальным опциям будет открыт. Заключая договор с финансовой организацией, представители бизнеса присоединяются к условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания. Это позволяет воспользоваться всеми преимуществами, предлагаемыми банком, и значительно облегчить ведение бизнеса.
Возможности
Удобные и современные онлайн-сервисы обеспечат постоянный доступ к р/с в любое время. Рассматривая варианты организаций, предлагающих открыть расчетный счет на выгодных условиях, следует учитывать не только комфортность открытия и работы в целом, но также надежность и стабильность компании.
ПАО «МТС-Банк» основан в 1993 году и входит сегодня в ТОП-50 России по величине активов. Это универсальный коммерческий банк, работающий не только с коммерческими организациями, но и физическими лицами. ПАО предоставляет услуги кредитования, выпускает карты, дает возможность открывать вклады и т.д. Учреждение занимает 40 место по величине капитала, 37 место по вкладам населения и 47 место по активам. Выбор в пользу ПАО сделали уже свыше 15000 предпринимателей.
Другие банки:
Сбербанк, Тинькофф банк, ПСБ, Точка банк, банк "Сфера", Локо-Банк, банк ВТБ, ОТП Банк, УБРиР, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, банк "Восточный", Банк Казани, ДелоБанк, УРАЛСИБ, Александровский, Дело банк, Альфа банк, Для ООО, Для ИП,
Все предложения, отображенные на данной странице являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.