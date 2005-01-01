Тарифы на РКО для юридических лиц МТС Банка

Лиц. № 2268

Преимущества банка

  • Открытие счёта - 0 ₽
  • Счета для бизнеса за 5 минут! Без визита в офис
  • Минимальный тариф за обслуживание - 0 ₽
  • Снятие наличных до 1 000 000 ₽ - бесплатно!
  • Переводы физ. лицам до 1 000 000 ₽ - бесплатно!
  • 0 ₽ за Интернет-банк и Мобильный банк
  • Платежи без ограничений
  • FX-Online - уникальная платформа для операций обмена валюты по рыночному курсу
  • карта МТС «Business»
  • Уникальная зарплатная карта МТС Деньги Weekend: кэшбэк каждую пятницу, беспроцентное снятие наличных в любом банкомате РФ
  • Льготное кредитование – до 5 000 000 ₽ наличными собственнику бизнеса на любые цели
  • Депозиты до 7%
  • Реклама Вашего бизнеса за счёт МТС Банка через сервис МТС Маркетолог – приведем 50 новых клиентов бесплатно!
  • Более 5000 офисов и отделений по всей России!
  • Скидка на услуги связи от МТС
  • Помощь в регистрации бизнеса
МТС Банк основан в 1993 году. Входит в число 50 ведущих банков России по величине активов. Насчитывает более 5000 отделений и офисов более чем в 50 городах нашей страны от Владивостока до Калининграда. Мы делаем ставку на быстрый рост и развитие розничного и малого бизнеса. Банк активно развивает финансовые сервисы внутри экосистемы МТС, АФК «Система» и других внешних партнеров так, что основные продукты становятся интуитивно доступны клиентам «в 2 клика».
Обслуживание
Подключение
Бесплатные платежи (переводы)
Платежи сверх бесплатного лимита
Переводы физическим лицам со счета ЮЛ
Перевод физическим лицам со счёта ИП
Снятие наличных
Внесение наличных
Проценты на остаток
Интернет-банк и мобильное приложение
Дополнительно о тарифе

Проще простого

0  ₽ /мес.

0 ₽

без ограничений

-

бесплатно

до 1 млн ₽/мес.

бесплатно

до 1 млн ₽/мес

бесплатно

до 1 млн ₽/мес.

1% от суммы

не начисляются

0 ₽

бесплатные внешние переводы

Перейти на сайт

Минимум

0  ₽ /мес.

0 ₽

3 шт./мес.

89 ₽/шт.

бесплатно

до 100 тыс. ₽/мес.

бесплатно

до 100 тыс. ₽/мес.

от 1%

бесплатно

через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка

не начисляются

0 ₽

для тех, кто решил начать бизнес

Перейти на сайт

Точный

1450  ₽ /мес.

0 ₽

-

19 ₽/шт.

бесплатно

до 300 тыс.₽/мес.

бесплатно

до 300 тыс.₽/мес.

от 1%

бесплатно

через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка

не начисляются

0 ₽

для активных расчетов

Перейти на сайт

Стабильный

5450  ₽ /мес.

0 ₽

без ограничений

-

бесплатно

до 500 тыс.₽/мес.

бесплатно

до 500 тыс.₽/мес.

от 1%

бесплатно

через Корпоративную карту в банкоматах МТС Банка

не начисляются

0 ₽

безлимитный

Перейти на сайт
Посмотреть тарифы других банков
Подробнее

РКО в «МТС-Банке» — это проведение различных операций, таких как реализация платежных поручений, их отзыв, снятие и внесение наличных, и ряд дополнительных опций. Клиентам предлагаются тарифы, предусматривающие разную стоимость обслуживания, лимиты на переводы контрагентам, партнерам и физическим лицам, ограничения на пополнение и снятие наличных в месяц.

 

Открытие счета занимает не более 5 минут. Для этого нужно подать заявку на сайте учреждения, и оно создаст для вас реквизиты, которые можно использовать для заключения договоров, перечислений и приема платежей. После этого необходимо подписать все необходимые бумаги, и доступ к расходным операциям и всем остальным опциям будет открыт. Заключая договор с финансовой организацией, представители бизнеса присоединяются к условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания. Это позволяет воспользоваться всеми преимуществами, предлагаемыми банком, и значительно облегчить ведение бизнеса.

 

Возможности

  • Предприниматели получают доступ к Интернет-банку, с помощью которого могут проводить платежи в режиме онлайн из любой точки мира.
  • Для ведения бизнеса можно получить онлайн-кассу. «МТС-банк» предоставляет более 15 моделей касс для любых типов торговых точек.
  • Юридические лица и ИП получают современные решения в области торгового и электронного эквайринга.
  • Предоставление льготного кредитования на развитие бизнеса.
  • Персональный менеджер, который не только готов ответить на интересующие вопросы, но и держит в курсе новых возможностей.

 

Удобные и современные онлайн-сервисы обеспечат постоянный доступ к р/с в любое время. Рассматривая варианты организаций, предлагающих открыть расчетный счет на выгодных условиях, следует учитывать не только комфортность открытия и работы в целом, но также надежность и стабильность компании.

 

ПАО «МТС-Банк» основан в 1993 году и входит сегодня в ТОП-50 России по величине активов. Это универсальный коммерческий банк, работающий не только с коммерческими организациями, но и физическими лицами. ПАО предоставляет услуги кредитования, выпускает карты, дает возможность открывать вклады и т.д. Учреждение занимает 40 место по величине капитала, 37 место по вкладам населения и 47 место по активам. Выбор в пользу ПАО сделали уже свыше 15000 предпринимателей.

 

Другие банки:

Сбербанк, Тинькофф банк, ПСБ, Точка банк, банк "Сфера", Локо-Банк, банк ВТБ, ОТП Банк, УБРиР, банк "ФК Открытие", Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк, банк "Восточный", Банк Казани, ДелоБанк, УРАЛСИБ, Александровский, Дело банк, Альфа банк, Для ООО, Для ИП,

 Все предложения, отображенные на данной странице являются лучшими или выгодными исключительно по мнению экспертов Банки.ру.