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Кредитная организация зарегистрирована в январе 1993 года в Москве в форме акционерного общества закрытого типа (АОЗТ). До февраля 2012 года банк был известен как Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР). С января 2005 года кредитная организация является участником системы страхования вкладов физических лиц. В декабре 2014 года организационно-правовая форма МТС Банка была изменена на публичное акционерное общество (ПАО).

МТС Банк входит с состав многопрофильного холдинга ПАО «АФК «Система»*.

Ранее кредитная организация владела 66% акций коммерческого банка East-West United Bank S. A. (Люксембург). В мае 2017 года МТС Банк продал 47% акций, а с июля 2018 года не участвует в капитале East-West United Bank. В сентябре 2012 года МТС Банк присоединил к себе одну из крупнейших кредитных организаций Дальнего Востока — ОАО «Далькомбанк».

В начале апреля 2013 года МТС Банк сообщил о завершении сделки по выкупу компанией «Мобильные телесистемы» (МТС) дополнительной эмиссии его акций почти за 5,1 млрд рублей, в результате чего компания консолидировала блокирующую долю в уставном капитале кредитной организации — около 25,1%. Таким образом, ПАО «МТС» стало вторым по размеру пакета акционером одноименного банка. В начале января 2017 года МТС Банк произвел дополнительную эмиссию акций на сумму 5 млрд рублей, в результате чего уставный капитал увеличился до 10,4 млрд рублей.

В июле 2018 года ПАО «МТС» объявило о приобретении 28,63% акций МТС Банка у ПАО АФК «Система». В результате сделки на текущий момент основным акционером банка является ПАО «МТС», контролирующее 55,24% через Mobile TeleSystems B. V. и ПАО «МГТС». ПАО АФК «Система» напрямую принадлежит 43,24% акций (основной бенефициар — Владимир Евтушенков). Доля в 1,52% акций распределена между миноритариями.

Офисная сеть банка на начало 2018 года насчитывала 98 отделений, в том числе в том числе семь филиалов (в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Уфе, Ставрополе, Новосибирске и Хабаровске), 42 операционных и 48 дополнительных офисов, одну операционную кассу вне кассового узла. Сеть подразделений охватывает свыше 50 городов более чем в 30 регионах России. Списочная численность персонала банка на 1 апреля 2018 года составляла 2 975 человек (3 050 человек на начало года). Сеть собственных банкоматов на начало 2018 года включала в себя 936 устройств. Банк также располагает 785 терминалами, более чем 9 тыс. POS-терминалов и партнерской сетью банкоматов, насчитывающей более 100 тыс. устройств. Услуги и продукты банка представлены более чем в 4 тыс. салонов МТС.

МТС Банк обслуживает структуры ПАО «АФК «Система». Кроме того, в числе клиентов и заемщиков в разное время были замечены ЗАО «Строительное управление № 155», ОАО «РОСНО», ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм», ООО «Торговый дом «Евросеть», ОАО «АХК «Сухой», ОАО «Автодом», ОАО «Донпроектэлектро», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Гостиничный комплекс «Космос», АО «Московский завод «Кристалл», ПАО АФК «Система, ПАО «МГТС» и др.

Кредитная организация предлагает клиентам стандартные банковские услуги. Частным лицам доступны кредитование (ипотечное, потребительское), линейка вкладов, банковские карты (Visa, MasterCard, «Мир»), дистанционное обслуживание, денежные переводы без открытия счета (Western Union, «Золотая Корона» и UNIStream), индивидуальные банковские сейфы, продажа мерных слитков, инвестиционные услуги, private banking.

Корпоративным клиентам предлагается кредитование и финансирование бизнеса, размещение денежных средств, расчетно-кассовое обслуживание, дистанционное обслуживание, торговое финансирование, валютный контроль, банковские карты (Visa Business, MasterСard Business), зарплатный проект, эквайринг, инвестиционные услуги.

С января по май 2018 года активы нетто банка показали увеличение на 8,0% — до 179,3 млрд рублей. В пассивной части баланса указанный рост фондировался главным образом вкладами физических лиц, в меньшей степени — средствами предприятий и организаций, а также привлеченными МБК. В активах ликвидность направлялась преимущественно на выдачу МБК (в том числе в виде средств на депозитах в ЦБ), портфель которых увеличился в три раза. Для наращивания активов помимо привлеченных средств банк также использовал ликвидность от погашения корпоративного кредитного портфеля, сократившегося на 11,5%.

Основным источником фондирования МТС Банка выступают вклады физических лиц, доля которых на 1 мая 2018 года составила 43,7% от пассивов. Вклады в большей степени привлечены на сроки от одного года до трех лет и от полугода до года, однако также весьма заметна и доля средств на текущих/карточных счетах. Доля средств предприятий и организаций — 25,7% от пассивов, порядка 80% этих средств сформировано остатками на расчетных счетах. В отраслевой структуре клиентских средств помимо депозитов и остатков физлиц преобладали ресурсы корпоративных клиентов таких сфер, как транспорт и связь, финансовая деятельность и обрабатывающие производства, торговля и операции с недвижимостью. Ежемесячные обороты по счетам клиентов высокие и за последний год составляли от 0,5 трлн до 1,0 трлн рублей. Концентрация клиентского портфеля оценивается как высокая: на девять крупных клиентов по состоянию на начало 2018 года приходилось 45% от общей суммы клиентских средств. Оставшаяся часть пассивов сформирована собственным капиталом, достаточность которого в соответствии с нормативом ЦБ Н1.0 почти вдвое превышала минимально установленный уровень. В состав капитала входит субординированный кредит по остаточной стоимости на 7,246 млрд рублей, полученный от ГК «АСВ» в виде займа ценных бумаг (ОФЗ), со сроком погашения в ноябре 2034 года. Достаточность основного капитала (без учета субординированных займов) составляет на отчетную дату 9% при минимуме в 6%. На выпущенные банком собственные векселя приходится 0,1% пассивов. Доля привлечения кредитов на рынке МБК — 0,7%.

Доминирующим показателем в структуре нетто-активов банка выступает кредитный портфель (42,1%), еще 28,9% формируют вложения в ценные бумаги, 13,9% — выданные МБК, 3,7% — высоколиквидные средства (преимущественно остатки на корсчете в ЦБ и денежные средства), 5,9% — прочие активы, 2,1% — вложения в основные средства и нематериальные активы.

Кредитный портфель с начала 2018 года незначительно сократился (-3,3%) за счет ссуд корпоративным клиентам, доля которых, в свою очередь, снизилась с 49,0% до 44,8%. Розничный портфель вырос на 4,6%, и его доля поднялась соответственно с 51,0% до 55,2%. Просроченная задолженность с начала 2018 года сократилась на 7%, однако ее доля в совокупном портфеле остается высокой — 25,1% (на начало 2018 года — 26,1%). Резервами банк покрывает 29,6% всех ссуд. Стоит отметить традиционно низкую обеспеченность кредитов залогом имущества (25,5%). Согласно финансовой отчетности по МСФО за 2017 год, корпоративный кредитный портфель на 30,1% был представлен ссудами заемщикам из сферы недвижимости, 20,5% приходилось на торговлю, 12,0% — на промышленное производство, 11,3% — на финансовый сектор, остальные сегменты не превышали 10%. В розничном кредитном портфеле порядка 77% было почти поровну сформировано потребительскими и ипотечными ссудами, а оставшаяся часть приходилась на кредитные карты. На двух крупнейших заемщиков по состоянию на конец 2017 года приходилось 10,9% совокупного кредитного портфеля до вычета резервов, что отражает невысокую концентрацию кредитного риска.

Портфель ценных бумаг с начала 2018 года минимально изменился в объеме (-1,5%). Основу портфеля составляют облигации, представленные примерно в равных долях ОФЗ, бумагами российских компаний и еврооблигациями. Наименьшая доля приходится на облигации российских банков. На балансе банка также присутствуют акции российских компаний и паи инвестиционных фондов. На отчетную дату отсутствовал портфель ценных бумаг, предоставленных в залог по сделкам РЕПО. Относительно внушительной валюты баланса банка торговые обороты по его портфелю облигаций минимальные.

На рынке межбанковского кредитования банк в последнее время выступает нетто-кредитором, привлекая ликвидность лишь в незначительных объемах. Основной объем средств размещается в виде МБК российским банкам, хотя доля средств на депозитах в ЦБ также весьма заметна. Привлекает ликвидность фининститут в небольших объемах от российских и зарубежных банков. На рынке Forex работает достаточно активно: обороты по валютным операциям за последний год составляли от 130 млрд до 800 млрд рублей.

По итогам 2017 года МТС Банк заработал 3,3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против убытка на 9,7 млрд рублей за 2016 год. За январь — апрель 2018 года чистая прибыль банка составила 2,2 млрд рублей (1,4 млрд рублей за аналогичный период 2017 года).

Совет директоров: Всеволод Розанов (председатель), Наталия Евтушенкова, Александр Мосякин, Алексей Корня, Вячеслав Николаев, Галина Левыкина, Сергей Пчелинцев, Илья Филатов, Ирэн Швакман.

Правление: Илья Филатов (председатель), Олег Маслов, Эдуард Иссопов, Екатерина Резникова, Николай Шеховцов, Михаил Яценко, Оксана Смирнова-Крелль.

* ПАО «АФК «Система» основано в 1993 году и объединяет порядка ста предприятий в России и за рубежом. Председателю совета директоров компании Владимиру Евтушенкову принадлежит 61,7% акций. Инвестиционный портфель АФК «Система» состоит преимущественно из российских компаний, представляющих такие сектора экономики, как телекоммуникации, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес. В числе основных активов группы компании: МТС, «Детский мир», Segezha Group, Агрохолдинг «Степь», Медси, МТС Банк, БЭСК, РТИ, «Биннофарм» и др.

Общий объем активов группы под управлением составлял на конец 2017 года 1,1 трлн рублей, объем инвестиций в 2017 году — 104 млрд рублей, выручка за соответствующий год — 704,6 млрд рублей. Forbes в 2018 году оценил личное состояние Евтушенкова в 2,0 млрд долларов США, что соответствовало 49 месту в рейтинге богатейших бизнесменов России (годом ранее — 3,5 млрд долларов США и 30-е место).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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