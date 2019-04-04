Займы онлайн на карту

Онлайн займ на карту – это простой способ получить денежные средства на непредвиденные расходы, как только возникла потребность в финансировании.

Для подачи заявки необходимо на сайте микрофинансовой организации заполнить анкету с информацией о персональных данных, доходе и занятости и решение будет известно уже через 15 минут. После получения одобрения деньги зачисляются на вашу банковскую карту и готовы для дальнейшего использования. Например, их можно снять в банкомате, оплатить товары или услуги или совершить перевод.

