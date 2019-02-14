Основная задача вкладчика – разместить свои сбережения на
депозит, который принесет максимальный доход. Чтобы выяснить
итоговую сумму вклада по окончании его срока и произвести расчет по
доходу, порой бывает недостаточно знать размер годовой процентной
ставки. Нужно воспользоваться калькулятором процентов по вкладам,
ведь основные факторы, которые следует учитывать при расчете
дохода, – это наличие капитализации и периодичность внесения
дополнительных взносов в выбранный вами вклад. Кроме того, открывая
вклад под высокую ставку, следует учитывать, что доходы по вкладам
в РФ облагаются налогом в размере 35%, если процентная ставка по
вкладу в рублях превышает ключевую ставку Банка России на 5
процентных пунктов, а по вкладу в иностранной валюте.
Калькулятор доходности вкладов на портале Банки.ру поможет
произвести расчет суммы вклада с процентами. В депозитном
калькуляторе указываете дату, когда вы планируете разместить
сбережения в банке и срок
привлечения вклада, который вы можете задать произвольно с
точностью до одного дня. Депозитный калькулятор безошибочно
определит день, когда вы сможете забрать свои сбережения вместе с
начисленными процентами.
В калькуляторе депозитов можно сравнить сумму дохода в
зависимости от того, будут проценты добавляться к сумме вклада либо
выплачиваться на отдельный счет. Калькулятор вкладов с
капитализацией покажет, как происходит расчет процентов и
увеличивается сумма вашего вклада, ведь при выборе такого способа
начисления проценты присоединяются к сумме вклада, тем самым
увеличивая ее.
В калькуляторе вклада с пополнением необходимо будет указать
периодичность, с которой вы планируете вносить дополнительные
взносы, и сумму пополнений.
Калькулятор вкладов онлайн рассчитает для вас сумму дохода за
вычетом налогов и покажет итоговую сумму вклада с начисленными
процентами, в том числе с довложениями. Прежде чем открывать вклад
в банке, с помощью калькулятора вкладов вы сможете вычислить
доходность выбранного вами вклада с учетом всех его параметров.
Универсальный калькулятор вкладов на портале Банки.ру поможет
нашим пользователям быстро произвести расчет вкладов и точно
посчитать ожидаемый доход от своих сбережений.