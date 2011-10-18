Азербайджанский манат – официальная валюта Азербайджанской Республики. Банковский код – AZN. 1 манат равен 100 гяпикам. Номиналы банкнот в обращении: 100, 50, 20, 10, 5, 2 и 1 манат. Монеты: 50, 20, 10, 5, 3 и 1 гяпик.

Лицевая сторона банкнот отображает различные аспекты жизни современного Азербайджана. 1 манат посвящен культуре и украшен национальными музыкальными инструментами. 5 манатов символизируют вклад страны в мировую литературу: на банкноте изображены фасад здания Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви (классика персидской поэзии, одного из крупнейших поэтов средневекового Востока, жившего на территории сегодняшнего Баку в конце XI – начале XII века), а также книги и часть текста современного гимна. 10 манатов посвящены государственным традициям и украшены символической картой старого Баку. На 20 манатах – щит, меч и шлем (считается, что эта банкнота иллюстрирует современную внешнюю политику государства). 50 манатов отображают стремление Азербайджана к прогрессу (символическая молодежь идет по направлению к лестнице, упирающейся в солнце; вокруг размещены математические знаки и химические элементы как олицетворение знаний). Самая крупная банкнота – 100 манатов – представляет собой символику экономического прогресса: силуэты древних строений, постройки середины XX века и современные здания из стекла и бетона, сменяющие друг друга слева направо.

На оборотной стороне банкнот – контуры карты Азербайджана и национальные орнаменты.

Монеты, находящиеся в обращении, напоминают евроценты, и это не случайность – они создавались тем же человеком – главным дизайнером Банка Австрии Робертом Калиной. На лицевой стороне 1 гяпика – музыкальные инструменты, на 3 гяпиках – старинные книги, на 5 гяпиках – Девичья башня (один из символов Баку), на 10 гяпиках – рыцарский шлем, на 20 гяпиках – геометрические символы и винтовая лестница, уходящая вверх, на 50 гяпиках – нефтяные вышки на фоне лучей солнца.

На оборотной стороне всех монет – контур карты страны, надпись «Азербайджанская Республика» и номинал.

Свою историю манат ведет с первой половины XX века. До революции Азербайджан входил в состав Российской империи. В 1918 году он получил независимость, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика. Первой денежной единицей нового государства стал общекавказский рубль, который обращался в Армении, Азербайджане и Грузии.

В 1919 году были выпущены первые манаты. На банкноте писалось два названия: «манат» по-азербайджански и «рубль» по-русски. Эта денежная единица просуществовала до 1924 года, то есть до вхождения Азербайджана в состав СССР как самостоятельной республики – до этого существовала единая Северо-Кавказская Республика.

Слово «манат» имеет то же происхождение, что и русское «монета», и обозначает деньги. Советский рубль содержал надписи на всех языках республик, входивших в СССР, в то числе на нем был указан номинал в манатах по-азербайджански.

В 1991 году была принята декларация «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». И 15 августа 1992 года созданный к тому времени Центральный банк Азербайджана заявил о переходе на новую национальную валюту. 10 советских рублей подлежали обмену на 1 манат.

К 2002-2003 годам экономическую и политическую ситуацию в стране удалось стабилизировать, для маната началось благоприятное время. Курс колебался лишь в пределах 4 770–4 990 за доллар США.

В 2004 году был подписан крупнейший контракт на разработку нефтяных месторождений в той части Каспийского моря, которая принадлежит Азербайджану. А в 2005-м манат начал укрепляться. Это было связано с притоком нефтедолларов и высоким уровнем мировых цен на энергоносители. Основная статья дохода современного Азербайджана – продажа углеводородов.

К концу 2005 года курс маната составлял менее 4 600 манатов за доллар. 1 января 2006-го началась денежная реформа: была проведена деноминация маната, при которой старые деньги обменивались на новые по курсу 1 к 5 000.

В настоящее время азербайджанский манат не является свободно конвертируемой валютой, но его курс – один из самых стабильных в сравнении с валютами других государств, образовавшихся после распада СССР. Этому способствуют высокая цена на энергоносители, приток иностранных инвестиций и политика Центрального банка Азербайджана, направленная на укрепление нацвалюты.

При этом необходимо отметить, что благополучие страны во многом зависит от мировой конъюнктуры. Темп роста азербайджанского ВВП остается более чем скромным – менее 1%, расходы бюджета превышают доходы больше чем в два раза, уровень жизни в республике не слишком высокий.

На лето 2018 года обменный курс колеблется в пределах 0,59 доллара за манат, 0,50-0,52 евро или 36-40 российских рублей. Наличные манаты можно свободно купить или продать в местных банках или обменных пунктах, но они не обращаются за пределами республики. Кроме того, в Азербайджане в достаточной степени распространено использование банковских карт, а банкоматы есть во многих торговых центрах и почти во всех кредитных организациях.