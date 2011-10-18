Южноафриканский рэнд – официальная валюта Южно-Африканской Республики, а также ряда государств, входящих в Единую валютную зону с ЮАР – Лесото и Свазиленда. Кроме того, к курсу рэнда привязан намибийский доллар – до 1993 года в валютный союз также входила Намибия. Банковский код – ZAR. 1 южноафриканский рэнд равен 100 центам. Номиналы действующих банкнот: 200, 100, 50, 20 и 10 рэндов. Монеты в обращении: 5, 2, 1 рэнд, 50, 20, 10, 5 центов, монеты в 2 и 1 цент не чеканятся с 2002 года, но до настоящего времени признаются законным платежным средством.

На сегодняшних банкнотах ЮАР изображена так называемая «большая пятерка» животных Африканского континента: на лицевой стороне монеты достоинством в 10 рэндов – голова белого носорога, 20 рэндов – африканский слон, 50 рэндов – голова льва, 100 рандов – буйвол, 200 рэндов – леопард. Оборотная сторона монет украшена изображением природных и промышленных ландшафтов. В феврале 2012 года президент страны Джейкоб Зума объявил о предстоящем переходе на новые купюры, на которых будет изображен первый темнокожий президент ЮАР, посвятивший свою жизнь борьбе за расовое равноправие в стране, – Нельсон Мандела.

На аверсе южноафриканских монет размещены герб, год чеканки и название страны на одном из языков коренных народов: ндебеле, тсонга, свази, сото, коса, а также на африкаанс и английском (в зависимости от года выпуска). А на реверсе изображены животные, птицы или растения ЮАР: на монете номиналом в 1 цент – два воробья на ветке мимозы, 2 цента – африканский орлан-крикун, 5 центов – райский журавль, 10 центов – цветок каллы, 20 центов – цветок королевской протеи, одного из национальных символов страны, 50 центов – стрелиция королевская, 1 рэнд – антилопа спрингбок, 2 рэнда – антилопа куду и 5 рэндов – антилопа гну.

Денежное обращение появилось на этих территориях в 1652 году с приходом голландских колонистов. В XVII-XVIII веках сюда прибывали переселенцы не только из Нидерландов, но и из Франции, Германии и других стран Европы. А в 1797 году в результате англо-голландской войны юг Африки стал британской колонией. С 1825 года Великобритания проводила политику использования фунта стерлингов во всех своих владениях в качестве основной и единственной валюты, и официальной денежной единицей региона стал фунт.

В то же время Великобритания контролировала юг Африки не полностью. На востоке региона на землях, занимаемых бурами, были созданы Республика Трансвааль и Оранжевое Свободное Государство. Здесь выпускались собственные деньги, именуемые южноафриканскими фунтами.

В 1910 году в результате длительных переговоров независимые территории объединились в Южно-Африканский Союз, который оставался доминионом Британской империи. В 1920 году Казначейство выпустило в обращение золотые сертификаты, а в 1921-м был учрежден Резервный банк ЮАР – главное кредитное учреждение страны, отвечавшее за эмиссию денег.

Южноафриканский фунт был равен одному английскому фунту на протяжении всего периода своего существования, за исключением одного единственного периода – с 1930 по 1933 год, когда Великобритания отказалась от золотого обеспечения своей валюты.

В 1961 году была создана Южно-Африканская Республика, которая вышла из состава Содружества наций – организации, объединяющей бывшие колонии Великобритании, и получила полную независимость. Справедливости ради необходимо отметить, что это произошло по большей части под влиянием других участников Содружества, для которых проводимая в ЮАР политика апартеида – расовая дискриминация коренного африканского населения – представлялась неприемлемой. 14 февраля 1961 года была выпущена новая валюта – южноафриканский рэнд.

До начала 80-х годов XX в. один рэнд стоил более 1,4 доллара США. Однако в 1982 году международное сообщество ввело ряд санкций против ЮАР из-за расовой политики, и национальная валюта начала снижение. В 1994 году был пройден уровень паритета, и курс составил 1,30 рэнда за доллар, а в феврале 1995-го – 2 рэнда. Руководство страны было вынуждено приостановить торги на несколько дней, для того чтобы сдержать неконтролируемую девальвацию. В 1998-м курс составил 2,4 рэнда за доллар, в 1992-м – 3 рэнда.

Первые демократические выборы 1994 года, когда президентом стал Нельсон Мандела, не укрепили рэнд. Экономисты объясняют это проводимой социальной политикой и реформами, которые многократно увеличили государственные расходы и бюджетный дефицит. Рэнд продолжил свое снижение вплоть до 2001 года, когда после терактов в США он достиг своего исторического минимума в 13,84 рэнда за доллар. Однако после этого произошла стабилизация и даже укрепление валюты.

На сегодняшний день южноафриканский рэнд является ограниченно конвертируемой валютой, курс которой на ноябрь 2017 года составляет 14,05 рэнда за доллар, 16,56 рэнда за евро. Один рэнд можно купить за 4,22 российского рубля.

Южноафриканский рэнд является одной из валют «второго эшелона», торгуемой на Forex. Участников рынка привлекают, с одной стороны, достаточно большие колебания курса, позволяющие заработать максимум прибыли, правда, при соответствующем риске. А с другой стороны, рэнд обеспечен развитой экономикой страны. На сегодняшний день ЮАР считается одной из успешно развивающихся стран, богатой природными ресурсами, что делает ее привлекательной для инвесторов.

Ввоз валюты в ЮАР не ограничен, но требуется декларация. Вывезти из страны туристы могут только то, что ими было задекларировано при въезде. Для экспортеров из ЮАР действует ряд валютных ограничений, схожих с российским валютным контролем.