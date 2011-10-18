Вход

Курс шведской кроны

Динамика курса шведской кроны (SEK) к доллару, евро, за месяц и год. График изменений курса валюты шведской кроны за сегодня и прогноз на завтра.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Москвы  •  все курсы
покупка продажа
SEK
71,79
рубль за 10 шведских крон
70,00
Россельхозбанк
74,95
Россельхозбанк
Конвертер SEK

Динамика курса шведской кроны, за 10 SEK

Дата Курс ЦБ РФ
выбрать дату
Период:
  • неделя
  • месяц
  • квартал
  • год
  • все
Лучшие курсы шведской кроны
Все курсы

Кросс-курсы шведской кроны на 15 февраля 2019 года

USD
EUR
KZT
CNY
UAH
GBP
CHF
JPY
10 SEK 1,08 0,96 407,13 7,30 29,24 0,84 1,09 119,83

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Банковские продукты в шведских кронах

Информация о шведской кроне

Коды и символы

Буквенный код Цифровой код Символ
SEK 752 отсутствует

Страны обращения

Швеция

Историческая справка

Шведская крона – официальная валюта Королевства Швеция. Банковский код - SEK. 1 крона равна 100 эре, но в настоящее время денежные знаки достоинством менее 1 кроны выведены из обращения. Номиналы действующих банкнот: 1 000, 500, 100, 50 и 20 крон. Монеты: 10, 5, 1 крона.

На лицевой стороне банкноты в 20 крон изображен портрет шведской писательницы конца XIX – начала XX века Сельмы Лагерлеф, на обороте - иллюстрация к ее сказке «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции»; на 50 кронах – певица XX века Енни Линд на фоне Стокгольмского оперного театра и серебряная арфа; на 100 кронах – шведский биолог, естествоиспытатель XVIII столетия Карл Линней и пчела, опыляющая растение; на 500 кронах – король Карл XI на фоне бывшего здания Государственного банка Швеции и шведский ученый конца XVII – начала XVIII века в области горного дела и металлургии Кристофер Польхем; на 1 000 крон – король Густав I Васа, правивший в стране в XVI веке, и иллюстрация к книге того времени «История северных народов» Олауса Магнуса.

Монета в 1 крону содержит на аверсе портрет короля Карла XVI Густава, на реверсе - королевскую корону и номинал; на 2 кронах - король Карл Густав VI Адольф в профиль, текст «Густав VI Адольф, король Швеции», клеймо Шведского монетного двора и монограмма его директора, а на обороте - большой национальный герб с королевской короной и королевский девиз; на 5 кронах - монограмма Карла XVI Густава с короной, на реверсе – номинал; на 10 кронах – портрет Карла XVI Густава и национальный герб, но без щита, номинал монеты и две буквы слева, обозначающие место чеканки, а справа – первая буква фамилии директора монетного двора и год чеканки монеты.

Шведская крона была введена в качестве национальной валюты вместо риксдалера в 1873 году, когда был образован Скандинавский валютный союз, в который также входили Дания и Норвегия. Согласно договоренности между странами, одна крона приравнивалась к 1/2480 кг чистого золота.

Такое соотношение продержалось вплоть до начала Первой мировой войны. Скандинавский валютный союз распался в 1914 году, однако все три участника сохранили название валюты «крона», создавая свои собственные денежные системы.

К 1930 году Швеция стала одной из самых благополучных стран с наиболее высокими стандартами жизни в Европе. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В 1931-м Стокгольм окончательно отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком.

И в Первой, и во Второй мировой войне Швеция придерживалась политики нейтралитета, и поэтому экономика там не была разрушена, как в других странах континента. Послевоенный подъем привел к еще большему процветанию, и к 1970-м годам государство заняло третье место в мире по доходам на душу населения.

Считается, что так называемая шведская модель экономики базируется на тесном взаимодействии между правительством, профсоюзами и промышленниками. При этом в стране платятся высокие налоги – до 50% от ВВП, поддерживается высокий уровень социального обеспечения.

Определенный спад в бесперебойной работе этого механизма перераспределения произошел только в начале 1990-х. С 1990 по 1995 год объем ВВП сокращался в среднем на 5%. В 1992-м, стремясь удержать национальную валюту, Центральный банк Швеции был вынужден несколько раз кратковременно поднимать ставку рефинансирования до беспрецедентных для развитой европейской страны величин.

В итоге многие современные экономисты объясняют успех шведской модели экономики во второй половине XX века не ее эффективностью, а тем, что Швеция имела объективные преимущества после Второй мировой войны.

С середины 1990-х Стокгольм проводит политику сокращения бюджетных расходов и реформ.

На сегодняшний день экономика Швеции ориентируется прежде всего на экспорт промышленной продукции в другие страны Европы. Шведская национальная валюта в достаточной степени связана с евро. При этом вступление в еврозону в ближайшее время не планируется: на проведенном в 2003 году референдуме 55,9% населения высказалось против этого шага.

Тем не менее с момента введения евровалюты шведская крона на рынке Forex ни разу существенно не отклонялась от котировок 9,1-9,4 за евро вплоть до начала долгового кризиса в Европе. На осень 2017 года курс составляет 9,95 кроны за евро или 8,52 за доллар США. По отношению к рублю 1 крону можно купить за 6,98 рублей.

Наличную валюту в Швеции лучше всего менять в обменных пунктах - там, как правило, курс выгоднее, чем в кредитных организациях. При этом практически везде можно расплачиваться кредитными картами. Ограничений на обмен валюты в Швеции – не существует, а шведская крона является в полной мере свободно конвертируемой валютой.

Курсы валют в городах