Шведская крона – официальная валюта Королевства Швеция. Банковский код - SEK. 1 крона равна 100 эре, но в настоящее время денежные знаки достоинством менее 1 кроны выведены из обращения. Номиналы действующих банкнот: 1 000, 500, 100, 50 и 20 крон. Монеты: 10, 5, 1 крона.

На лицевой стороне банкноты в 20 крон изображен портрет шведской писательницы конца XIX – начала XX века Сельмы Лагерлеф, на обороте - иллюстрация к ее сказке «Удивительное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции»; на 50 кронах – певица XX века Енни Линд на фоне Стокгольмского оперного театра и серебряная арфа; на 100 кронах – шведский биолог, естествоиспытатель XVIII столетия Карл Линней и пчела, опыляющая растение; на 500 кронах – король Карл XI на фоне бывшего здания Государственного банка Швеции и шведский ученый конца XVII – начала XVIII века в области горного дела и металлургии Кристофер Польхем; на 1 000 крон – король Густав I Васа, правивший в стране в XVI веке, и иллюстрация к книге того времени «История северных народов» Олауса Магнуса.

Монета в 1 крону содержит на аверсе портрет короля Карла XVI Густава, на реверсе - королевскую корону и номинал; на 2 кронах - король Карл Густав VI Адольф в профиль, текст «Густав VI Адольф, король Швеции», клеймо Шведского монетного двора и монограмма его директора, а на обороте - большой национальный герб с королевской короной и королевский девиз; на 5 кронах - монограмма Карла XVI Густава с короной, на реверсе – номинал; на 10 кронах – портрет Карла XVI Густава и национальный герб, но без щита, номинал монеты и две буквы слева, обозначающие место чеканки, а справа – первая буква фамилии директора монетного двора и год чеканки монеты.

Шведская крона была введена в качестве национальной валюты вместо риксдалера в 1873 году, когда был образован Скандинавский валютный союз, в который также входили Дания и Норвегия. Согласно договоренности между странами, одна крона приравнивалась к 1/2480 кг чистого золота.

Такое соотношение продержалось вплоть до начала Первой мировой войны. Скандинавский валютный союз распался в 1914 году, однако все три участника сохранили название валюты «крона», создавая свои собственные денежные системы.

К 1930 году Швеция стала одной из самых благополучных стран с наиболее высокими стандартами жизни в Европе. Она одной из первых в мире вышла из Великой депрессии. В 1931-м Стокгольм окончательно отказался от золотого стандарта, и с тех пор курс кроны определяется рынком.

И в Первой, и во Второй мировой войне Швеция придерживалась политики нейтралитета, и поэтому экономика там не была разрушена, как в других странах континента. Послевоенный подъем привел к еще большему процветанию, и к 1970-м годам государство заняло третье место в мире по доходам на душу населения.

Считается, что так называемая шведская модель экономики базируется на тесном взаимодействии между правительством, профсоюзами и промышленниками. При этом в стране платятся высокие налоги – до 50% от ВВП, поддерживается высокий уровень социального обеспечения.

Определенный спад в бесперебойной работе этого механизма перераспределения произошел только в начале 1990-х. С 1990 по 1995 год объем ВВП сокращался в среднем на 5%. В 1992-м, стремясь удержать национальную валюту, Центральный банк Швеции был вынужден несколько раз кратковременно поднимать ставку рефинансирования до беспрецедентных для развитой европейской страны величин.

В итоге многие современные экономисты объясняют успех шведской модели экономики во второй половине XX века не ее эффективностью, а тем, что Швеция имела объективные преимущества после Второй мировой войны.

С середины 1990-х Стокгольм проводит политику сокращения бюджетных расходов и реформ.

На сегодняшний день экономика Швеции ориентируется прежде всего на экспорт промышленной продукции в другие страны Европы. Шведская национальная валюта в достаточной степени связана с евро. При этом вступление в еврозону в ближайшее время не планируется: на проведенном в 2003 году референдуме 55,9% населения высказалось против этого шага.

Тем не менее с момента введения евровалюты шведская крона на рынке Forex ни разу существенно не отклонялась от котировок 9,1-9,4 за евро вплоть до начала долгового кризиса в Европе. На осень 2017 года курс составляет 9,95 кроны за евро или 8,52 за доллар США. По отношению к рублю 1 крону можно купить за 6,98 рублей.

Наличную валюту в Швеции лучше всего менять в обменных пунктах - там, как правило, курс выгоднее, чем в кредитных организациях. При этом практически везде можно расплачиваться кредитными картами. Ограничений на обмен валюты в Швеции – не существует, а шведская крона является в полной мере свободно конвертируемой валютой.