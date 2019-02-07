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Кредитные карты Райффайзенбанк

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8 кредитных карт

MasterCard Gold «110 дней» — Райффайзенбанк
110 дней
Mastercard Gold
645 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 110 дней не требуется
Visa Gold «#ВСЁСРАЗУ» — Райффайзенбанк
Всё сразу
Visa Gold
257 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 52 дней не требуется
Visa Classic «Наличная» — Райффайзенбанк
Наличная
Visa Classic
25 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 50 дней не требуется
Visa Platinum «Travel Premium Rewards» — Райффайзенбанк
Travel Premium Rewards
Visa Platinum
9 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 1 000 000 до 52 дней не требуется
Mastercard World «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Austrian Airlines
Mastercard World
7 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 52 дней не требуется
MasterCard World Black Edition «Austrian Airlines» — Райффайзенбанк
Austrian Airlines Black Edition
Mastercard World Black Edition
2 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль 27% до 1 000 000 до 52 дней требуется
см. условия
Mastercard Gold — Райффайзенбанк
Gold Package
Mastercard Gold
2 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 52 дней не требуется
Visa Gold «Travel Rewards» — Райффайзенбанк
Travel Rewards
Visa Gold
2 заявки за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 27% до 600 000 до 52 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Райффайзенбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Очень хороший банк, процентная ставка всегда соответствует действительности, вежливые сотрудники.Очень довольна банком.В этом банке я открыла свою кредитную историю и сразу с... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Получилось так, что в прошлом году купил билеты на поезд по кредитной карте. Эту карту закрыл в отделении перед новым годом, а потом написал заявление на закрытие счета к ней. ... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Почти 5 лет являюсь клиентом банка. Каждый раз при общении с колл-центром или в офисе банка встречаю со стороны сотрудников профессионализм и человечность.
А также, несколько... Весь отзыв
Все отзывы
83 342

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