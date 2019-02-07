Хотите рассчитываться за приобретение товаров и услуг средствами банка, а затем возвращать их по принципу выплаты займа регулярными платежами? Кредитка предоставляет своему держателю именно такую возможность. Сегодня услуга по выпуску подобных карт доступна в большинстве крупных финансовых организаций.

Онлайн-сервис Banki.ru показывает своим посетителям продукты от надежных банков с проверенной репутацией. На сайте можно:

· подобрать подходящий вариант (с учетом таких параметров, как начисление процентов на остаток, предоставление беспроцентного периода для погашения займа, получение кешбэка);

· при помощи онлайн-калькулятора сделать расчеты и составить график платежей;

· сравнить аналогичные продукты от разных компаний, сопоставляя процентные ставки и другие параметры (например, доступный лимит или максимальный период кредитования);

· ознакомиться с требованиями к возрасту заемщика, его трудовому стажу и уровню дохода;

· прочитать отзывы клиентов о предложениях и сервисе в выбранном банке;

· напрямую подать заявку.

Преимущества оформления

Получить данную услугу можно, воспользовавшись онлайн-сервисом. Оформление через интернет происходит в несколько шагов:

· заполнение анкеты-заявления на официальном сайте банка (последующего личного посещения офиса не требуется);

· получение решения. Заявка рассматривается в течение нескольких минут;

· доставка по указанному адресу и подписание договора. Документы привозятся бесплатно в удобное для клиента время.

На любом из этапов доступна консультация по телефону горячей линии. При возникновении вопросов также можно обратиться в службу поддержки.