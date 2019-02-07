Оценка: Не засчитана
Кредитные карты Райффайзенбанкизменить банк
8 кредитных карт
110 дней
Mastercard Gold
645 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 110 дней
|не требуется
Всё сразу
Visa Gold
257 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 52 дней
|не требуется
Наличная
Visa Classic
25 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 50 дней
|не требуется
Travel Premium Rewards
Visa Platinum
9 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27%
|до 1 000 000
|до 52 дней
|не требуется
Austrian Airlines
Mastercard World
7 заявок за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 52 дней
|не требуется
Austrian Airlines Black Edition
Mastercard World Black Edition
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|27%
|до 1 000 000
|до 52 дней
|
требуется
см. условия
Gold Package
Mastercard Gold
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 52 дней
|не требуется
Travel Rewards
Visa Gold
2 заявки за 30 дней
|Валюта
|Cтавка
|Кредитный лимит
|Льготный период
|Подтверждение дохода
|российский рубль
|от 27%
|до 600 000
|до 52 дней
|не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о кредитных картах Райффайзенбанка
Оценка: 5 Проверяется
Получилось так, что в прошлом году купил билеты на поезд по кредитной карте. Эту карту закрыл в отделении перед новым годом, а потом написал заявление на закрытие счета к ней. ... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Почти 5 лет являюсь клиентом банка. Каждый раз при общении с колл-центром или в офисе банка встречаю со стороны сотрудников профессионализм и человечность.
А также, несколько... Весь отзыв
А также, несколько... Весь отзыв
83 342
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