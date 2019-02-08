Банкротство банков

Вопрос:

Добрый день, Илья!У меня есть мысли о том, чтоб создать свой автопарк для работы такси. Есть ООО. Вопрос возник в том, что лучше для приобретения авто лизинг или автокредит? Или вообще автокредит с остаточным платежом? И что из этого лучше для ООО, а что...