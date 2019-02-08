Вопрос — ответ
Банкротство банков
На вопросы отвечает Василий Кудяков
Вопрос:
Так вы мне и не ответили, что делать, если по вине представителей агентства, приславших ответ на заявление о несогласии после закрытия реестра БПФ, мы были лишены возможности попасть в этот самый реестр?Ответьте, будьте любезны.
Вклады
На вопросы отвечает Сергей Буланкин
Вопрос:
добрый день, Сергей. Я финансовый работник. Почему не представлен рейтинг банка и где можно найти информацию о балансе за 2010 год.
Дебетовые карты
Вопрос:
Подскажите почему уважаемый банк не размещает на сайте перечень ваших партнеров с указанием скидок по каждой торговой сети? Трудно узнать является ли конкретный магазин Вашим партнером.
Инвестиции
На вопросы отвечает Александр Лебедев
Вопрос:
Добрый вечер.Я не дождался ответа по учету НДФЛ по безакцептному списанию РСВ Fin 9.Тогда зачем беретесь консультировать!?
Интернет и мобильная связь
На вопросы отвечает Алиса Рыбакова
Вопрос:
Здравствуйте! На сайте решаются проблемы по всем обращениям или только по тем, где дана оценка работы банка? А если они даже 1 не заслуживают?
Ипотека
Вопрос:
Добрый день Эдуард. У нас ипотека мы сделали реструктуризацию возможно ли рефинансирование
Кредитные карты
Вопрос:
Здравствуйте.Могли бы вы добавить в мобильном банке возможность убирать «Истории» с экрана?Я хожу в мобильный банк не развлекаться, а по делу. Эти истории занимают половину экрана моего маленького айфончика 5s, а я их даже не смотрю.Как-то...
Кредиты для бизнеса
На вопросы отвечает Сергей Василенко
Вопрос:
Доброго времени суток. Хотел бы узнать какие банки (список) уполномочены кредитовать сельхоз. предприятия (ООО) по субсидироавнной ставке?
Карта «Кукуруза»
На вопросы отвечает Дмитрий Красавин
Вопрос:
Добрый день, у меня проблемы с картой кукуруза. Суть такова:22.08.2017 г. в салоне «Евросеть» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 50 , оплатил услугу «Проценты на остаток». До сих пор по карте не начисляются...
Лизинг
На вопросы отвечает Илья Ноготков
Вопрос:
Добрый день, Илья!У меня есть мысли о том, чтоб создать свой автопарк для работы такси. Есть ООО. Вопрос возник в том, что лучше для приобретения авто лизинг или автокредит? Или вообще автокредит с остаточным платежом? И что из этого лучше для ООО, а что...
АКАДО Телеком: Горячая линия
На вопросы отвечает Виктория Кирьякова
Вопрос:
Благодарю вас, Виктория, жду мастера. Кабель рабочий, но старый и тонкий, качество ТВ без тюнера так себе. О новом кабеле говорил ваш мастер, когда подключал мне оборудование для Интернета, поэтому я упомянул об этом здесь. Хорошо, если со старым кабелем...
Альфа-Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Татьяна Трофимова
Вопрос:
Мне позвонили с АльфаБанка, предложили взять кредитную карту на условиях— 0 рублей годовое обслуживание— 0 дней льготный периодЯ согласился.Далее мне пришла смс о том что карта готова и мне необходимо прийти в офис и получить...
Банк Зенит: Горячая линия
На вопросы отвечает Вячеслав Вавилов
Вопрос:
Добрый день.20.07. подал заявку на рефинансирование в отделении банка на Яблочкова в СПБ и жду ответа.Возможно столь долгое рассмотрение связано с большой суммой, просьба уточнить с чем связана задержка в ответе?Обещали около 3-х банковских дней.
Банк "Возрождение": Горячая линия
На вопросы отвечает Анастасия Ковалева
Вопрос:
Как получить деньги со счета, если карта просрочена, а лично придти нет возможности? Есть ли возможность перевести средства на счет в другой банк?
ВТБ: Горячая линия
На вопросы отвечает Ольга Цегельная
Вопрос:
Добрый день, подскажите пожалуйста, есть ли ответ на запрос о снижении процента по ипотеки, поданного 01.02.2018г
Газпромбанк: Горячая линия
На вопросы отвечает Ирина Ларина
Вопрос:
Здравствуйте.Я посылала обращение по Почте России в Газпромбанк (ссылку на документ привожу в поле «Информация для компании»). Оно было зарегистрировано в Газпромбанке, № 3192510 (вх. 21215) от 7.02.2018. После этого я отправила...
Мособлбанк: Горячая линия
На вопросы отвечает Гузеля Газимова
Вопрос:
Уважаемая Гузеля, приветствую вас!Имею вклад в вашем банке, скажите пожалуйста, есть ли такая возможность, чтобы написав предварительно заявление, по окончанию срока вклада его межбанковским переводом перевели на счет в другой банк? Если есть, то какая...
МТС Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Иван Барсов
Вопрос:
могу ли получить справку об остатке кредита /состоянии задолженности/ в офисе мтс- без печати и подписи для предоставления в другой банк /подтверждение отсутствии обременения /деньги на счете -досрочное погашение через мобильное приложение не...
Открытие: Горячая линия
На вопросы отвечает Наталья Смирнова
Вопрос:
В банке Петрокоммерц, который теперь является частью «Открытия», был получен ипотечный кредит, который погашался аннуитентными платежами через дебетовую карту. Срок действия карты истек летом 2018 года, получить новую не вышло: когда подъехал...
Почта Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Антонина Волкова
Вопрос:
Достали звонками по долгу другова человека! Настойчиво прошу прекратить звонки в потивном случаи будет написана жалоба в правоохранительные органы.
«Ренессанс Кредит»: Горячая линия
На вопросы отвечает Николай Юртаев
Вопрос:
Скажите как получить счет выписку из интернет банка
Россельхозбанк: Горячая линия
На вопросы отвечает Олеся Мацяка
Вопрос:
Здравствуйте. Подскажите, как поступить. У меня заканчивается срок действия пенсионной карты. Как мне получить новую карту, если я буду находиться в данное время в другом городе. Возможно ли мне получить новую карту в отделении банка по месту нахождения
Русский Стандарт: Горячая линия
На вопросы отвечает Евгения Шаталова
Вопрос:
Сегодня купила джинсы в магазине,оплатила мастеркарт,через час вернулы джинсы обратно.продавец сделал возврат и дал мне чек,сказала что у них банк Русский Стандарт.Через какое время мне вернутся деньги на карту?
Сбербанк: Горячая линия
На вопросы отвечает Мария Александрова
Вопрос:
подал заявку в сбербанк на получение ипотеки с гос поддержкой 11.4% если мне ее одобрят а квартиру я найду после завершения программы. т. е. после 01.03.2016 по каким процентам мне будут начислены выплаты по ипотеке?
Связь-Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Ирина Салонина
Вопрос:
Здравствуйте! Возможно ли в вашем банке создание благотворительного счета, открытого физическим лицом, для сбора средств на развитие детского спортивного туризма?
Сетелем Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Юлия Борисова
Вопрос:
X p>Здравствуйте! Я уже писал ранее и Снова прошу помочь со срочным вопросом. Я брал автокредит в Сетелем банке и сейчас возникла срочная необходимость его погасить. Сегодня днем я внёс всю сумму обязательного платежа и закрыл полностью оставшийся...
Ситибанк: Горячая линия
На вопросы отвечает Евгений Дегтярев
Вопрос:
Здравствуйте,додскажите что произойдет с текущей картой visa platinum при переходе па новую линейку дебетовых пакетов?1. Карта перевыпустится па mastercard2. Карта останется, но по оканчанию срока перевыпустится на mastercard3. карта останется и...
СМП Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Юлия Мелик-Саркисян
Вопрос:
Добрый день.Подскажите с кем надо связаться, для заключения договора на РКО по группе компаний (с согласованными условиями и тарифами) в вашем банке. Несколько раз пытался сделать это с различными менеджерами, но вопрос до сих пор висит в...
Тинькофф Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Сергей Буланкин
Вопрос:
Договор № 0015352495; 21 и 22 август 2011 года с 13:00 до 03:40 не получаю SMS подтверждение. После на нажатия кнопки «Запрос СМС» ни чего не происходит. Неоднократно не могу осуществить платеж за мобильный телефон или электронную...
Хоум Кредит Банк: Горячая линия
На вопросы отвечает Анна Миронова
Вопрос:
когда заработает интернет банк сегодня (надеюсь, сегодня?)?