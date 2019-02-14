Русский стандарт ведет свою деятельность с 1999 года и на сегодняшний день является одной из надежных и престижных финансовых организаций, оказывающих услуги в банковской сфере. Здесь можно просто и быстро оформить кредитную карту в режиме онлайн. Для этого достаточно заполнить анкету на официальном сайте, где достоверно указать требуемую информацию. Кроме этого, необходимо выбрать подходящий вид пластика и тарифа. Банк предлагает варианты, в которых варьируются такие параметры, как:

· бонусы за покупки;

· участие в акциях, конкурсах и розыгрышах;

· проценты кешбэка;

· сумма лимита;

· процентная ставка;

· период кредитования;

· процент дохода на остаток.

Для принятия правильного решения следует внимательно ознакомиться с условиями и различиями между тарифами. При возникновении сомнений и вопросов лучше обратиться за консультацией, позвонив по телефону или написав в службу поддержки.

После рассмотрения заявки, которое проходит в кратчайшие сроки, останется только дождаться бесплатной доставки. Она осуществляется с помощью почты или курьерской службы.

Онлайн-ресурс Banki.ru поможет определить, в какой банк лучше обратиться, как с точки зрения соответствия требованиям организации, так и с позиции выгоды для потребителя. Здесь можно сравнить различные предложения, сделать калькуляцию платежей, ознакомиться с условиями разных банков, а также прочитать отзывы об обслуживании. На сайте также доступны актуальные новости мира финансов.