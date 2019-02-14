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Кредитные карты Русский Стандарт

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16 кредитных карт

MasterCard Platinum «Platinum» — Русский Стандарт
Platinum
Mastercard World
3 206 заявок за 30 дней
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 300 000 до 55 дней не требуется
American Express Card «American Express Card» — Русский Стандарт
American Express
American Express
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 299 000 до 55 дней не требуется
American Express Card «Design» — Русский Стандарт
American Express Design
American Express
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 299 000 до 55 дней не требуется
American Express Gold Card — Русский Стандарт
American Express Gold
American Express Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 600 000 до 55 дней не требуется
MasterCard World Black Edition «Black» — Русский Стандарт
Black
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 600 000 до 55 дней не требуется
American Express Card «British Airways American Express® Premium Card» — Русский Стандарт
British Airways Premium
American Express Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28,9% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
доллар США от 24,9% до 45 000 до 55 дней не требуется
евро от 24,9% до 40 000 до 55 дней не требуется
Diners Club «Diners Club Exclusive Card» — Русский Стандарт
Diners Club Exclusive
Diners Club
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28,5% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
доллар США от 25% до 45 000 до 55 дней не требуется
евро от 25% до 40 000 до 55 дней не требуется
Diners Club «Diners Club Premium Card» — Русский Стандарт
Diners Club Premium
Diners Club
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 30% до 299 000 до 55 дней не требуется
Visa Classic «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More Classic
Visa Classic
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 32,5% до 299 000 до 55 дней не требуется
Visa Gold «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More Gold
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 31,9% до 299 000 до 55 дней не требуется
Visa Signature «Miles & More» — Русский Стандарт
Miles & More Signature
Visa Signature
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 28,9% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
MasterCard World Black Edition «RSB Travel Black» — Русский Стандарт
RSB Travel Black
Mastercard World Black Edition
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 19,9% до 600 000 до 55 дней не требуется
MasterCard Platinum «RSB Travel Platinum» — Русский Стандарт
RSB Travel Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 300 000 до 55 дней не требуется
American Express Platinum Card — Русский Стандарт
The Platinum Card
American Express Platinum
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 23% до 1 500 000 до 55 дней не требуется
доллар США от 18,9% до 25 000 до 55 дней не требуется
евро от 18,9% до 20 000 до 55 дней не требуется
MasterCard World «Мисс Россия» — Русский Стандарт
Мисс Россия
Mastercard World
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 21,9% до 299 000 до 55 дней не требуется
Visa Gold «Карта Кубка Конфедераций FIFA» — Русский Стандарт
Футбольная
Visa Gold
Валюта Cтавка Кредитный лимит Льготный период Подтверждение дохода
российский рубль от 22% до 300 000 до 55 дней не требуется
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о кредитных картах Русского Стандарта

Оценка: 5 Проверяется
Хочу выразить благодарность специалисту досудебного взыскания данного банка Сабитову Ильдару Рафаэлевичу за корректное поведение и профессиональную работу, за помощь в разрешении... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
Хотелось бы выразить признательность и высказать слова благодарности сотруднику Вашего Банка - ТИТУХ АРТУРУ СЕРГЕЕВИЧУ за отзывчивость и внимание, уделяемое клиентам. Артур... Весь отзыв
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