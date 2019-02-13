программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;

мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:

3 мили за покупки на S7.ru;

1,5 мили за прочие покупки;

до 18 миль по специальным предложениям от партнеров банка;

12 000 миль в подарок при совершении покупок по карте на сумму более 250 000 руб. за первые 3 месяца (однократное начисление)

при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)