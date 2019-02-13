Тинькофф Банк, кредитная карта Все кредитные карты банка
S7 World
MasterCard World «S7» — Тинькофф Банкеще 1 карта
Основные характеристики
- ставка от 15% годовых
- кредитный лимит до 700 000 ₽
- льготный период до 55 дней
- годовое обслуживание 1 890 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- Благотворительность
- Для путешествий
программа лояльности S7 Priority: начисление миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменивать на премиальные полеты рейсами S7 Airlines или альянса Oneworld, на повышение класса обслуживания, также мили можно подарить другу или пожертвовать на благотворительность;
мили начисляются за каждые потраченные 60 руб.:
- 3 мили за покупки на S7.ru;
- 1,5 мили за прочие покупки;
- до 18 миль по специальным предложениям от партнеров банка;
- 12 000 миль в подарок при совершении покупок по карте на сумму более 250 000 руб. за первые 3 месяца (однократное начисление)
при обороте от 800 000 руб. в течение квартала держателю карты присваивается статус участника программы Silver и класс обслуживания повышается до "бизнес" (1 бесплатное повышение класса в течение года)
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
1 890 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 390 руб. при снятии до 100 000 руб. в месяц;
- 390 руб. + 2% от суммы, превышающей 100 000 руб. при снятии свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- пени при возникновении просроченной задолженности - 19% годовых;
- плата за неразрешенный овердрафт - 390 руб.;
- штраф за пропуск минимального платежа - 590 руб. (не применяется при сумме задолженности меньше или равной 150 руб.);
- перевыпуск карты по любой причине - бесплатно;
- выпуск / перевыпуск дополнительной карты - бесплатно;
- закрытые распродажи авиабилетов 2 раза в год;
- по данному тарифу возможно оформление "Карты горнолыжника" до 31 марта 2019 года
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
до 700 000 ₽
Льготный период
до 55 дней
действует на:
- операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
от 15% до 39,9%
15-29,9% годовых по операциям покупок; 25,9-39,9% годовых по операциям снятия наличных и других; рассрочка на 4 мес. на покупку авиа- и ж/ д-билетов на сайте OZON.travel (в рамках акции до февраля 2019 г.)
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
8% от суммы задолженности
8% от суммы задолженности
мин. 600 руб. (сумма минимального платежа увеличивается до суммы, кратной 100 руб.)
Требования и документы
Возраст
от 18 до 70 лет
Подтверждение дохода
- не требуется
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
- крупная сумма кредитного лимита;
- льготные требования к возрасту и регистрации заемщика;
- бонусная программа
Минусы
- льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств;
- крупный штраф за пропуск платежа
Особые ограничения
- доставка карты курьером
Дата актуализации
13.02.2019 14:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «S7 World» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
- Адрес
- 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
- Сайт
- www.tinkoff.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам