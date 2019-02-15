Оценка: Проверяется
Народный рейтинг банков
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Отзывы о банках
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Оценка: 5 Проверяется
Хорошее отделение банка, где каждый сотрудник желает быстро и вежливо Вам помочь. Готовые при необходимости к принятию гибких решений. Дружелюбный и знающий свое дело... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Начнем с того, что изначально работодатель указал неверно мой номер телефона. Так вот, для того, чтобы банк смог изменить этот номер, мне пришлось позвонить с десяток раз и дважды... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Начнем с того, что изначально работодатель указал неверно мой номер телефона. Так вот, для того, чтобы банк смог изменить этот номер, мне пришлось позвонить с десяток раз и дважды... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Не люблю писать отрицательные отзывы, но эта кредитная организация стоит того что бы к 4 часам, посвятить ей ещё 10 минут своего времени, дабы надеюсь улучшить качество... Весь отзыв
Оценка: 1
Здравствуйте, глубокоуважаемые сотрудники ПАО «Сбербанк»! Как вы там поживаете в 2019 году? Все ли у вас хорошо? Не болит ли головушка ваша? Прекрасно ли посидели за... Весь отзыв
Оценка: 2 Проблема решена
Жил да был один уважаемый в узких кругах дон. А посколько просидел он на печи проработал в банковской сфере ну практически тридцать лет и три года без малого – то активно... Весь отзыв
Оценка: 2 Проблема решена
На сайте банка аршинными буквами висит курс покупки-продажи золотых монет Георгий Победоносец. Цена выкупа в солидных учреждениях зависит обычно от количеств, Чем больше... Весь отзыв
Оценка: 1
Являюсь клиентом банка примерно с 2006 года. Вначале это был очень хороший банк, грамотные специалисты, хорошее и быстрое обслуживание.
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Оценка: 1 Проблема решена
ОТПБанк - самый удивительный и непредсказуемый банк, с которым меня связал работодатель. Не приведи бог Вам с ним связаться. Чтобы разблокировать зарплатную карточку, мне пришлось... Весь отзыв