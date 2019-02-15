Народный рейтинг банков

Рейтинг строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков.

Оценка добавляется в рейтинг только после проверки отзыва администратором; значения рейтинга пересчитываются раз в сутки. Мы оставляем за собой право засчитывать или не засчитывать оценки посетителей.