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Народный рейтинг банков

Рейтинг строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне обслуживания и качестве услуг банков.

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Отзывы о банках

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Оценка: 1 Проверяется
23.01.2019 года ООО Союзпромстрой инн 9103088613 открыли р/счет , 01.02.2019 года пришло уведомление об ограничении дистанционного доступа для проведения платежей по р/счету... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Начнем с того, что изначально работодатель указал неверно мой номер телефона. Так вот, для того, чтобы банк смог изменить этот номер, мне пришлось позвонить с десяток раз и дважды... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Начнем с того, что изначально работодатель указал неверно мой номер телефона. Так вот, для того, чтобы банк смог изменить этот номер, мне пришлось позвонить с десяток раз и дважды... Весь отзыв
Оценка: 1 Проверяется
Не люблю писать отрицательные отзывы, но эта кредитная организация стоит того что бы к 4 часам, посвятить ей ещё 10 минут своего времени, дабы надеюсь улучшить качество... Весь отзыв
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Оценка: 2 Проблема решена
Жил да был один уважаемый в узких кругах дон. А посколько просидел он на печи проработал в банковской сфере ну практически тридцать лет и три года без малого – то активно... Весь отзыв
Оценка: 2 Проблема решена
На сайте банка аршинными буквами висит курс покупки-продажи золотых монет Георгий Победоносец.  Цена выкупа в солидных учреждениях зависит обычно от количеств, Чем больше... Весь отзыв
Оценка: 1 Проблема решена
ОТПБанк - самый удивительный и непредсказуемый банк, с которым меня связал работодатель. Не приведи бог Вам с ним связаться. Чтобы разблокировать зарплатную карточку, мне пришлось... Весь отзыв
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