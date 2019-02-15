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Курсы валют Трансстройбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Трансстройбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,40 67,00 15.02.2019 20:47
EUR 		1 Евро 74,80 75,40 15.02.2019 20:50
CNY 		10 Китайский юань 97,05 98,95 15.02.2019 20:47
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 85,00 86,00 15.02.2019 20:50
CHF 		1 Швейцарский франк 65,80 67,00 15.02.2019 20:47
JPY 		100 Японская иена 59,95 60,95 15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
Адрес
г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
ОГРН
1027739582089
Сайт
www.transstroybank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 3
Банкоматы 2
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Телефоны
8 800 505-37-73
(495) 786-37-73

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