Курсы валют Трансстройбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Трансстройбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,40
|67,00
|15.02.2019 20:47
|EUR
|1
|Евро
|74,80
|75,40
|15.02.2019 20:50
|CNY
|10
|Китайский юань
|97,05
|98,95
|15.02.2019 20:47
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|85,00
|86,00
|15.02.2019 20:50
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,80
|67,00
|15.02.2019 20:47
|JPY
|100
|Японская иена
|59,95
|60,95
|15.02.2019 20:50
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Трансстройбанк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Дубининская, д. 94
- ОГРН
- 1027739582089
- Сайт
- www.transstroybank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 505-37-73(495) 786-37-73
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