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Курсы валют Сбербанка России в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Сбербанком России на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
г. Москва, ул. Вавилова, 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 546
Банкоматы 1374
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Телефоны
8(800) 555-57-77
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России

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