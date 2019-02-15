Курсы валют банка «Агророс» в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Агророс» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,56
|66,83
|15.02.2019 20:55
|EUR
|1
|Евро
|75,06
|75,38
|15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- г. Москва, просп. Зеленый, д. 20
- ОГРН
- 1026400001770
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88
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