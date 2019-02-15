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Курсы валют банка «Агророс» в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Агророс» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,56 66,83 15.02.2019 20:55
EUR 		1 Евро 75,06 75,38 15.02.2019 20:55
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
г. Москва, просп. Зеленый, д. 20
ОГРН
1026400001770
Сайт
www.agroros.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 2
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88

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