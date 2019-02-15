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Курсы валют НС Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «НС Банк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
АО «НС Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2
ОГРН
1027739198200
Сайт
www.nsbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 13
Банкоматы 19
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Телефоны
8 (800) 555-43-24

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