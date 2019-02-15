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Курсы валют БыстроБанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «БыстроБанк» на сегодня.

Обменные пункты Официальные курсы банка
Валюта: Доллар и евро
Название
USD
Покупка
Продажа
EUR
Покупка
Продажа
Время обновления
Курсы валют, действующие в структурных подразделениях, публикуются сотрудниками банков. Значения курсов меняются в течение дня. Уточняйте информацию по контактным телефонам подразделений.
Справочная информация
ПАО «БыстроБанк»
Адрес
г. Москва, пер. 1-й Коптельский, д. 4, стр. 1
ОГРН
1021800001508
Сайт
www.bystrobank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(495) 252-08-10
8 800 333-22-65 — единая справочная служба

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