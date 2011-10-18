Курсы валют Альфа-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Альфа-Банк» на сегодня.
На текущий момент нет актуальной информации об официальных курсах банка в этом городе.
Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- г. Москва, пер. Денежный, д. 3, стр. 1
- ОГРН
- 1027700067328
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-00-00(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.
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