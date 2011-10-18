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Курсы валют ББР Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «ББР Банк» на сегодня.

Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1
ОГРН
1027700074775
Сайт
www.bbr.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 2
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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