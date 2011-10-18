Курсы валют ББР Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «ББР Банк» на сегодня.
Пока нет актуальных данных по курсам валют этого банка
Справочная информация
АО «ББР Банк»
- Адрес
- г. Москва, пер. 1-й Николощеповский, д. 6, стр. 1
- ОГРН
- 1027700074775
- Сайт
- www.bbr.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 363-91-628 800 220-40-00 — единая справочная служба
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