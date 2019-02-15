Курсы валют Россельхозбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Россельхозбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|66,30
|67,60
|15.02.2019 20:49
|EUR
|1
|Евро
|74,95
|76,25
|15.02.2019 20:49
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|46,20
|49,45
|15.02.2019 20:49
|CNY
|10
|Китайский юань
|97,55
|99,95
|15.02.2019 20:48
|NOK
|10
|Норвежская крона
|75,00
|80,60
|15.02.2019 20:49
|GBP
|1
|Фунт стерлингов Соединенного королевства
|84,80
|86,80
|15.02.2019 20:49
|SEK
|10
|Шведская крона
|70,00
|74,95
|15.02.2019 20:43
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|65,50
|67,50
|15.02.2019 20:43
|JPY
|100
|Японская иена
|58,75
|62,75
|15.02.2019 20:43
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр. 1
- ОГРН
- 1027700342890
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
Предложения Россельхозбанка
- Кратко
- Подробно
Потребительские кредиты
- На развитие ЛПХ без обеспечения
- Рефинансирование
- На развитие ЛПХ
- Рефинансирование для владельцев ЛПХ
- Пенсионный
- Потребительский без обеспечения
- Инженерные коммуникации
- Садовод
- Нецелевой под залог недвижимости
- Хорошая история , акция
- Для бюджетников , без обеспечения
- Для бюджетников , с обеспечением
- Потребительский , с обеспечением
Вклады
- Амурский тигр
- Ваш доход (в конце срока)
- Ваш доход (ежемесячная выплата/капитализация процентов)
- Ваши возможности
- Ваши накопления
- Ваши условия
- Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней)
- Доходный (в конце срока)
- Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов)
- Доходный Онлайн (в конце срока)
- Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов)
- Золотой Премиум (в конце срока)
- Золотой Премиум (ежемесячная выплата/капитализация процентов)
- Инвестиционный
- Комфортный
- Комфортный Онлайн
- Максимальные накопления Премиум
- Надежное будущее
- Накопи на мечту
- Пенсионный доход
- Пенсионный Плюс
- Платиновый Премиум
- Пополняемый
- Пополняемый Онлайн
Ипотека
Кредитные карты
Дебетовые карты
- Panasonic
- Амурский тигр
- Амурский тигр (моментальная)
- Индивидуальная
- Индивидуальная транспортная
- Индивидуальная транспортная (уровень Максимальный)
- Индивидуальная транспортная (уровень Оптимальный)
- Индивидуальная (уровень Максимальный)
- Индивидуальная (уровень Оптимальный)
- Капитал
- Капитал Gold
- Капитал Platinum
- Капитал (моментальная)
- Кобейджинговая Мир-JCB
- Кобейджинговая Мир-UnionPay
- Пенсионная Мир
- Пенсионная Мир Классическая
- Персональная
- Персональная Black Edition / Signature
- Персональная Gold
- Персональная Infinite / Elite
- Персональная Platinum
- Персональная (моментальная)
- Персональная с транспортным приложением
- Путевая
- Путевая Gold
- Россельхозбанк-Роснефть
- Служу Отечеству
- Тариф Гвардейский
Автокредиты
Кредиты для бизнеса
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
300 337
Курсы валют в городах
Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться