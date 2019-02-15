Вход
Поиск

Курсы валют Россельхозбанка в Москве

изменить город

Курсы обмена наличной валюты, установленные Россельхозбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 66,30 67,60 15.02.2019 20:49
EUR 		1 Евро 74,95 76,25 15.02.2019 20:49
AUD 		1 Австралийский доллар 46,20 49,45 15.02.2019 20:49
CNY 		10 Китайский юань 97,55 99,95 15.02.2019 20:48
NOK 		10 Норвежская крона 75,00 80,60 15.02.2019 20:49
GBP 		1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 84,80 86,80 15.02.2019 20:49
SEK 		10 Шведская крона 70,00 74,95 15.02.2019 20:43
CHF 		1 Швейцарский франк 65,50 67,50 15.02.2019 20:43
JPY 		100 Японская иена 58,75 62,75 15.02.2019 20:43
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 7, стр. 1
ОГРН
1027700342890
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

Предложения Россельхозбанка

  • Кратко
  • Подробно

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения
300 337

Курсы валют в городах

Баннер показывается только незарегистрированным пользователям. Войти или Зарегистрироваться