Курсы валют Алеф-Банка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Алеф-Банк» на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,10
|68,30
|15.02.2019 20:54
|EUR
|1
|Евро
|73,70
|76,80
|15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
- Адрес
- г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
- ОГРН
- 1027739176080
- Сайт
- www.alefbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-77-488 800 500-77-47(495) 411-77-47
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
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