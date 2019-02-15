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Курсы валют Алеф-Банка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные банком «Алеф-Банк» на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,10 68,30 15.02.2019 20:54
EUR 		1 Евро 73,70 76,80 15.02.2019 20:51
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Алеф-Банк»
Адрес
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 21/33, корп. 1
ОГРН
1027739176080
Сайт
www.alefbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(495) 411-77-48
8 800 500-77-47
(495) 411-77-47

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