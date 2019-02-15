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Курсы валют Промсвязьбанка в Москве

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Курсы обмена наличной валюты, установленные Промсвязьбанком на сегодня.

Код Единиц Валюта Покупка Продажа Время обновления
USD 		1 Доллар США 65,24 68,24 15.02.2019 20:52
EUR 		1 Евро 73,42 76,62 15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
г. Москва, пл. Славянская, д. 2/5/4, стр. 3
ОГРН
1027739019142
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
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Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

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