Курсы валют Промсвязьбанка в Москвеизменить город
Курсы обмена наличной валюты, установленные Промсвязьбанком на сегодня.
|Код
|Единиц
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Время обновления
|USD
|1
|Доллар США
|65,24
|68,24
|15.02.2019 20:52
|EUR
|1
|Евро
|73,42
|76,62
|15.02.2019 20:52
Курсы валют указаны для головного офиса банка. В структурных подразделениях банка значения курсов иностранных валют могут отличаться от значений, указанных для головного офиса. Курсы меняются в течение дня. Уточняйте информацию у сотрудников банка по контактным телефонам структурных подразделений.
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- г. Москва, пл. Славянская, д. 2/5/4, стр. 3
- ОГРН
- 1027739019142
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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