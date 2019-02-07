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Ипотека в Промсвязьбанке

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

8 ипотечных кредитов
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,3% до 30 000 000 ₽ 180 мес. 10%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 30 000 000 ₽ 25 лет 10%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,2% до 15 000 000 ₽ 25 лет 30%
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,9% до 30 000 000 ₽ 25 лет -
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Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
9,5% до 30 000 000 ₽ 25 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
8,9% до 2 500 000 ₽ 25 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,2% до 15 000 000 ₽ 25 лет -
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
6% до 12 000 000 ₽ 25 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах Промсвязьбанка

Оценка: 5 Не засчитана
31.01.2019 мы заключили кредитный договор на покупку квартиры в новостройке. Очень долго выбирали банк. Пришли в Промсвязьбанк. Остались очень довольны процентной ставкой на... Весь отзыв