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Ипотека в банке «Ак Барс»

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Процентные ставки и условия по кредитному продукту

7 ипотечных кредитов
14 заявок за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,5% до 20 000 000 ₽ 25 лет 10%
4 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
11,6% до 20 000 000 ₽ 25 лет 20%
2 заявки за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,8% до 20 000 000 ₽ 25 лет -
1 заявка за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
12,9% до 10 000 000 ₽ 15 лет 30%
1 заявка за 30 дней Оставить заявку
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
10,6% до 20 000 000 ₽ 25 лет 10%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 10,5% до 20 000 000 ₽ 25 лет 20%
Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Мин. первоначальный взнос Особенности
от 6% до 3 000 000 ₽ 25 лет 20%
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы об ипотечных кредитах банка «Ак Барс»

Оценка: 5 Не засчитана
Хочу поблагодарить персонального менеджера по премиальному сегменту ОО "Челябинский №1" Екатеринбургского филиала ПАО "АК БАНС" банк - Акшинцеву Ксению Александровну за... Весь отзыв
Все отзывы
71 269

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Ак Барс ипотека

Ипотека банка «Ак Барс» поможет осуществить мечту о собственном жилье. На первоначальном этапе следует определиться, на какое жилье вы будете брать кредит (готовое или строящееся), в какой валюте, на какой срок. Также стоит просчитать размер имеющихся собственных средств. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, если предоставляется такая возможность. При покупке квартиры с привлечением ипотечного кредита за стоимость покупаемой квартиры принимается не оговоренная стоимость между продавцом и покупателем, а цена, определенная независимым оценщиком. Полезным будет заранее рассчитать максимально возможную сумму кредита с помощью калькулятора на сайте. Рекомендуется также подробно ознакомиться с наличием дополнительных расходов, таких как различные комиссии, штрафы за просрочку, аренда сейфовой ячейки, оценка и другие. Обязательное условие ипотеки — залог приобретаемого или уже имеющегося объекта недвижимости и его страхование на весь срок действия кредитного договора, что увеличит расходы заемщика. Для получения предварительного одобрения существует возможность подать онлайн-заявку — это позволит более четко понимать, на какую сумму и процент по кредиту вы можете рассчитывать. Также следует уточнить, какой пакет документов потребуется для предоставления в банк. Процесс получения ипотечного кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев. После принятия кредитной организацией положительного решения по заявке заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Сокращение сроков возможно в случае, если вы уже определились с приобретаемым жильем. Взять ипотеку не так сложно, как может показаться в начале. Главное — грамотно совместить желания со своими возможностями.

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