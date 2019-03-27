Параметры накопительного счета Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно Особые условия на минимальный остаток, хранящейся на счете в течение месяца - по процентной ставке, которая была определена, исходя из его суммы;

на разницу между минимальным и фактическим остатком - по процентной ставке 0,01 % годовых Пополнение возможно Частичное снятие возможно Досрочное расторжение на льготных условиях при досрочном расторжении определяется минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, в котором закрывается счет; на разницу между минимальным и фактическим остатком начисляется процентная ставка 0,01% годовых Дата актуализации 26.03.2019 16:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.