Сберегательный счет
Сбербанк России, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Налог
Мой доход
2 959 ₽
Ставка
1,8%
Измените параметры расчета
Валюта
RUB
Ставка
до 1,80%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней
Основные характеристики
- накопительный счет
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 1 мес.
|от 1 ₽ до 29 000 ₽
|1
|от 30 000 ₽ до 99 999 ₽
|1,1
|от 100 000 ₽ до 299 999 ₽
|1,2
|от 300 000 ₽ до 699 999 ₽
|1,3
|от 700 000 ₽ до 1 999 999 ₽
|1,5
|от 2 000 000 ₽
|1,8
Параметры накопительного счета
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно
- Особые условия
-
- на минимальный остаток, хранящейся на счете в течение месяца - по процентной ставке, которая была определена, исходя из его суммы;
- на разницу между минимальным и фактическим остатком - по процентной ставке 0,01 % годовых
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
при досрочном расторжении определяется минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, в котором закрывается счет; на разницу между минимальным и фактическим остатком начисляется процентная ставка 0,01% годовых
- Дата актуализации
- 26.03.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный счет» в 7544 городах России
78
Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- ОГРН
- 1027700132195
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
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