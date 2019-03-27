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Сберегательный счет

Сбербанк России, накопительный счет Все вклады банка
Сумма на счете
Доход
Мой доход
2 959
Ставка
1,8%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
до 1,80%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • накопительный счет
  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
от 1 мес.
от 1 ₽ до 29 000 ₽ 1
от 30 000 ₽ до 99 999 ₽ 1,1
от 100 000 ₽ до 299 999 ₽ 1,2
от 300 000 ₽ до 699 999 ₽ 1,3
от 700 000 ₽ до 1 999 999 ₽ 1,5
от 2 000 000 ₽ 1,8
Параметры накопительного счета
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • на минимальный остаток, хранящейся на счете в течение месяца - по процентной ставке, которая была определена, исходя из его суммы;
  • на разницу между минимальным и фактическим остатком - по процентной ставке 0,01 % годовых
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

при досрочном расторжении определяется минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, в котором закрывается счет; на разницу между минимальным и фактическим остатком начисляется процентная ставка 0,01% годовых

Дата актуализации
26.03.2019 16:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сберегательный счет» в 7544 городах России
78
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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