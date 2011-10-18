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Вклады Совкомбанка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Совкомбанка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

14 вкладов
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 30 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 0,5% 5 000 1 год
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Евро 0,5% 5 000 1 год
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,65% 50 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,5% 500 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Евро 1,5% 500 000 1095 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,65% 50 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,7% 30 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,1% 500 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Евро 1,2% 500 000 1095 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,7% 30 000 1095 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,8% 50 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,8% 50 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,4% 10 000 000 365 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Доллар США 2,7% 500 000 365 дней
Евро 0,8% 500 000 365 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,55% 50 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Доллар США 3,4% 500 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Евро 1,4% 500 000 1095 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,55% 50 000 1095 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Вклады Совкомбанка

При подборе выгодных вкладов Совкомбанка следует внимательно ознакомиться с имеющимися предложениями. Условия по размещению депозитов для физических лиц могут существенно отличаться. Следует определиться, на какие сумму и срок вы планируете открыть счет, необходима ли возможность частичного снятия или пополнения, а также с какой периодичностью планируется получение процентов. Как правило, срочные вклады с выплатой дохода в конце срока и без возможности осуществления приходных и расходных операций имеют более высокие процентные ставки. Рекомендуем также обратить внимание на условия досрочного расторжения, пролонгации договора и т.д. Выбрав подходящие условия для вложения, зная ставки и сроки размещения, можно посчитать их доходность на калькуляторе. Сравнив имеющиеся условия и проценты по вкладам в Совкомбанке, можно открыть онлайн или обратиться в ближайший офис.

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