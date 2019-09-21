Бесплатные дебетовые карты в Сбербанке России

Банк: Сбербанк России
Найдены 3 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир
3,5% 0 есть
  • другое
Visa Classic
Mastercard Standard
 нет 0 есть
  • другое
Мир
нет 0 есть
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Сбербанке России в городах:

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Дебетовая карта — популярный банковский продукт. Многие пользуются ей, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать онлайн-покупки и снимать наличные в магазинах. Ее важная особенность состоит в том, что держатель может распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счету. У него нет возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом до зарплаты.

Как правило, получить такой пластик можно бесплатно. В большинстве случаев комиссия за первые двенадцать месяцев обслуживания тоже не взимается. Банк берет плату только за второй и последующие годы использования.

Важная информация на Banki.ru

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает ознакомиться с актуальными программами Сбербанка России. Выберите одну из них, чтобы пользоваться выгодным продуктом от надежной финансовой организации, которой доверяет множество людей. Актуальность и достоверность информации, размещенной на этой странице, обеспечивается регулярными проверками, которые проводятся в автоматическом режиме, и своевременными обновлениями.

Рекомендуем начать процесс поиска подходящего предложения с ознакомления с условиями каждой программы. Обратите внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания;
  • размер процентов, начисляемых на остаток;
  • услуга Cash Back;
  • бонусные программы и их особенности (если они предусмотрены);
  • степень популярности.

    • Специальная функция позволяет сортировать предложения по любому из перечисленных выше критериев. Благодаря ей вы сэкономите время и не пропустите варианты, которые максимально соответствуют вашим потребностям.

    Оперативное оформление заявки

    Чтобы перейти к заполнению заявления, нажмите кнопку рядом с выбранным предложением. При этом откроется новая страница с размещенной на ней онлайн-формой. Укажите контакты, паспортные данные и прочие сведения, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят по телефону: звонком или СМС.

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