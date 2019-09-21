Бесплатные дебетовые карты в Сбербанке России

Дебетовая карта — популярный банковский продукт. Многие пользуются ей, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать онлайн-покупки и снимать наличные в магазинах. Ее важная особенность состоит в том, что держатель может распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счету. У него нет возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом до зарплаты.

Как правило, получить такой пластик можно бесплатно. В большинстве случаев комиссия за первые двенадцать месяцев обслуживания тоже не взимается. Банк берет плату только за второй и последующие годы использования.

Важная информация на Banki.ru

Онлайн-сервис Banki.ru предлагает ознакомиться с актуальными программами Сбербанка России. Выберите одну из них, чтобы пользоваться выгодным продуктом от надежной финансовой организации, которой доверяет множество людей. Актуальность и достоверность информации, размещенной на этой странице, обеспечивается регулярными проверками, которые проводятся в автоматическом режиме, и своевременными обновлениями.

Рекомендуем начать процесс поиска подходящего предложения с ознакомления с условиями каждой программы. Обратите внимание на следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания;

размер процентов, начисляемых на остаток;

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бонусные программы и их особенности (если они предусмотрены);

степень популярности.

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Оперативное оформление заявки

Чтобы перейти к заполнению заявления, нажмите кнопку рядом с выбранным предложением. При этом откроется новая страница с размещенной на ней онлайн-формой. Укажите контакты, паспортные данные и прочие сведения, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят по телефону: звонком или СМС.