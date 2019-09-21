Бесплатные дебетовые карты в Сбербанке России

Дебетовая карта — популярный банковский продукт. Многие пользуются ей, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать онлайн-покупки и снимать наличные в магазинах. Ее важная особенность состоит в том, что держатель может распоряжаться только суммой, лежащей на лицевом счету. У него нет возможности взять взаймы у банка или воспользоваться овердрафтом до зарплаты.
Как правило, получить такой пластик можно бесплатно. В большинстве случаев комиссия за первые двенадцать месяцев обслуживания тоже не взимается. Банк берет плату только за второй и последующие годы использования.
Важная информация на Banki.ru
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Рекомендуем начать процесс поиска подходящего предложения с ознакомления с условиями каждой программы. Обратите внимание на следующие характеристики: стоимость годового обслуживания; размер процентов, начисляемых на остаток; услуга Cash Back; бонусные программы и их особенности (если они предусмотрены); степень популярности.
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Оперативное оформление заявки
Чтобы перейти к заполнению заявления, нажмите кнопку рядом с выбранным предложением. При этом откроется новая страница с размещенной на ней онлайн-формой. Укажите контакты, паспортные данные и прочие сведения, проверьте, правильно ли вы все заполнили, и отправьте готовый документ на рассмотрение. О принятом решении вас уведомят по телефону: звонком или СМС.