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Aeroflot Black Edition
MasterCard Black Edition — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 50 000 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World Black Edition
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Бонусы
- для путешествий
Аэрофлот Бонус: за использование карты в торгово-сервисных предприятиях держателю начисляются мили, которые можно обменивать на бесплатный перелет Аэрофлотом либо авиакомпаниями-членами альянса SkyTeam (AeroMexico, Air France KLM, Alitalia, CSA Czech Airlines, Delta, Korean Air, Kenya Airways, Air Europa, China Southern, Vietnam Airlines и Tarom), повышение класса обслуживания, услуги партнеров программы; мили начисляются в размере:
- 1 000 приветственных миль при оформлении карты;
- 1,1 миля за каждые 60 руб. / 1 долл. / 1 евро при сумме покупок от 10 000 руб. в месяц;
- 1,5 мили за каждые потраченные 60 руб. / 1 долл. / 1 евро при сумме покупок от 70 000 руб. в месяц;
- 2 мили за каждые потраченные 60 руб. / 1 долл. / 1 евро - от 100 000 руб. в месяц доступно только при оформлении ПУ "Премиум";
- квалификационные мили за полеты Аэрофлотом в зависимости от расстояния полета и класса бронирования авиабилета;
- 1 миля за каждые 200 руб. / 30 долл. / 300 евро, хранимые на накопительном счете "АэроПлан" (минимальный остаток по счету - 50 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро)
Мультивалютная карта
Да
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
на среднемесячный остаток до 300 000 руб.: 1% годовых начисляется при сумме покупок от 10 000 до 70 000 руб. в месяц, 6% годовых - более 70 000 руб. в месяц, 7% годовых - от 100 000 руб. в месяц и подключенному к ПУ "Премиум"
Выпуск и обслуживание
0 - 50 000 ₽
со 2-го года: 0-60 000 руб.
5 000 руб. в месяц за ПУ "Премиум"; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- средние остатки на счетах от 3 000 000 руб. в месяц;
- сумма покупок по дебетовым картам свыше 100 000 руб. в месяц и сумма остатков на счетах от 1 500 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту от 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных через банкоматы (суммарно со всех карт и счетов): до 1 500 000 руб. в день, до 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. у банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка);
- СМС-информирование - бесплатно;
- экстренные перевыпуск карты и выдача наличных за рубежом - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа по начислению миль;
- начисление процентов на остаток на картсчете;
- бесплатные СМС-информирование и экстренные услуги за рубежом
Особые ограничения
- карта выпускается в пакете услуг "Премиум";
- доставка карты курьером
Дата актуализации
01.02.2019 10:29
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Aeroflot Black Edition» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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