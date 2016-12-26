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Дебетовые карты в Генбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Генбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Мир — Генбанк
ГЕНсоциальная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет нет
Мир — Генбанк
ГЕНстандарт Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
Мир Классическая — Генбанк
ГЕНстандарт Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 800 нет нет
Мир Премиальная — Генбанк
ГЕНстандарт Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 4 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Генбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Заценил отзывы про Генбанк, хороших очень мало. Решил оставить свои пять копеек. Пару недель назад был в Ялте и снимал деньги по карте ВТБ24 в банкомате, установленном в гостинице... Весь отзыв
Все отзывы
16 962

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