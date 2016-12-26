Дебетовые карты прочно заняли свое место в жизни многих клиентов Генбанка. Они доступны людям разного возраста и дохода. Дают возможность свести к минимуму пользование наличными. По многим тарифам, чтобы заинтересовать потребителей, компания предлагает выгодные бонусы, кешбэки и иные привилегии.

Дебетовки можно рассматривать не только как удобный финансовый инструмент, но и как ключ к экономии. Они помогают рационально расходовать деньги, частично возвращать потраченные средства на карт-счет. Узнать обо всех преимуществах таких карт вы можете, ознакомившись с информацией, которая опубликована на сайте Банки.ру.

Особенности проекта

Ресурс сотрудничает с банком напрямую, поэтому гарантирует предоставление исключительно актуальной информации о его продуктах и услугах. На сайте можно посмотреть контакты филиалов, описания финансовых продуктов, произвести расчеты на онлайн-калькуляторе и даже подать онлайн-заявку на изготовление пластика.

Отправляя интернет-запрос на выпуск дебетовки с нашего портала, вы можете рассчитывать на более выгодные условия обслуживания. Финансовые организации, работающие с Banki.ru, проводят для наших клиентов интересные акции, предлагают им многочисленные бонусы.