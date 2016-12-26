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Дебетовые карты в Генбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Генбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
4 дебетовые карты
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4,5%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 800
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|4 000
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Генбанка
Оценка: 5 Не засчитана
Заценил отзывы про Генбанк, хороших очень мало. Решил оставить свои пять копеек. Пару недель назад был в Ялте и снимал деньги по карте ВТБ24 в банкомате, установленном в гостинице... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Приятно была удивлена обслуживанием в отделении №4 Генбанка в г.Ялта по ул.Рузвельта. Я обратилась в отделение за консультацией по открытию депозита. Особенно хочется отметить... Весь отзыв
16 962
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