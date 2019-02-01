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Альфа-карта Premium
Visa Signature «Альфа-карта Premium» — Альфа-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 50 000 ₽
- cash back до 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Signature
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Cash Back
от 1,5 до 3%
сумма покупок от 10 тыс. руб. - 1,5%, от 70 тыс. руб. - 2%, от 100 тыс. руб. - 3%, первые два календарных месяца -3% ; макс. - 21 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 1% до 7%
1% на сумму покупок от 10 тыс. руб, 6% - от 70 тыс. руб., 7% от 100 тыс. руб., первые 2 календарных месяца - 7% годовых (на среднемесячный остаток до 300 000)
Выпуск и обслуживание
0 - 50 000 ₽
со 2-го года: 0-60 000 руб.
по 5 000 руб. в месяц за ПУ "Премиум"; плата не взимается в первые 2 месяца и далее при выполнении одного из условий:
- средние остатки на счетах от 3 000 000 руб. в месяц;
- сумма покупок по дебетовым картам свыше 100 000 руб. в месяц и сумма остатков на счетах от 1 500 000 руб. в месяц;
- зачисление заработной платы на карту от 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в ПВН банка
0% - без конвертации, 5% - с конвертацией
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
0%
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах: 1 500 000 руб. в день, 3 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование (услуга "Альфа-чек") - бесплатно;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты и выдача наличных - бесплатно;
- карта доступа в бизнес-залы аэропортов Priority Pass + упаковка багажа, до 12 бесплатных трансферов в аэропорт в год, консьерж-сервис - бесплатно;
- расширенная страховка с учетом экстремальных видов спорта - бесплатно;
- первая карта в пакете оформляется бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 59 руб. за операцию (30 руб. в банкоматах банков-партнеров, бесплатно в банкоматах Балтийского Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- наличие cash back
Особые ограничения
- открывается в рамках пакета услуг "Премиум";
- курьерская доставка
Дата актуализации
01.02.2019 10:15
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Альфа-карта Premium» в 104 городах России
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Справочная информация
АО «Альфа-Банк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
- Сайт
- www.alfabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 788-88-78 — для звонков частных лиц из Москвы и Московской обл.8 800 100-77-33 — для звонков юридических лиц с телефонов, зарегистрированных в регионах(495) 755-58-58 — для звонков юридических лиц из Москвы и Московской обл.