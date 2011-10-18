Вход

Дебетовые карты в банке «Славия»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Славия». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic — Славия
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 30 нет нет
евро нет 30 нет нет
Mastercard Gold — Славия
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет нет
доллар США нет 70 нет нет
евро нет 70 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 353

Похожие продукты других банков: Интерпрогрессбанк, Саровбизнесбанк, НБД-Банк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Потребительские кредиты, Ипотека