Вход

Дебетовые карты в Ставропольпромстройбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Ставропольпромстройбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard Standard — Ставропольпромстройбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 - 2 400 нет нет
доллар США 0,1% 0 - 60 нет нет
евро 0,01% 0 - 60 нет нет
Visa Electron — Ставропольпромстройбанк
Дебетовая Electron
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 0 - 1 200 нет нет
доллар США 0,1% 0 - 20 нет нет
евро 0,01% 0 - 20 нет нет
Visa Gold — Ставропольпромстройбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 1 000 - 4 000 нет нет
доллар США 0,1% 40 - 160 нет нет
евро 0,01% 40 - 160 нет нет
Мир — Ставропольпромстройбанк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,1% 150 - 600 нет нет
Мир — Ставропольпромстройбанк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,5% 0 нет нет
Премиальная
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 1 188 нет нет
доллар США 0,25% 0 - 18 нет нет
евро 0,01% 0 - 16 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 941

Похожие продукты других банков: Кубань Кредит, Оренбург, Прио-Внешторгбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса