Твой кэшбэк
- стоимость обслуживания от 0 до 1 639 ₽
- cash back
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
- другое
- супермаркеты
- заправки
Начисление баллов в зависимости от остатка по карте (5% от суммы среднемесячного остатка, макс. 1 500 баллов в месяц) или в категориях повышенного начисления (клиент выбирает 3 категории из перечисленных как в рамках одного пункта, так и в рамках нескольких; изменять категории можно 1 раз в квартал, при этом выбранные за предыдущий квартал категории недоступны для выбора в новом периоде; макс. выплата - 1 500 руб. в месяц):
- 5% в категориях "Товары для детей", "Красота", "Кино и театры", "Книги и канцтовары", "Аптеки", "Цветы и подарки", "Кафе, рестораны, фастфуд", "Такси, каршеринг", "Товары для животных";
- 3% - "Спорт и активный отдых", " Здоровье", "АЗС и автоуслуги" и "Одежда, обувь, аксессуары";
- 2% - "Электроника", "Супермаркеты и универмаги" и "Товары для дома";
За прочие покупки:
- 1%, макс. 1 500 руб. в месяц;
Баллы начисляются при безналичном обороте по карте от 5 000 руб. в месяц, переводятся в рубли по курсу 1 балл = 1 руб.
со 2-го года: 0-1 788 руб.
по 149 руб. в месяц, плата не взимается за 1-й месяц обслуживания и далее при сумме покупок или остатке на карте более 20 000 руб. в течение месяца
0%/ 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
- 1%, мин. 299 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров);
- 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
1%, мин. 299 руб./ 2% от суммы свыше 150 000 руб. в день
- СМС-информирование - 39 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка, комиссия 1,99% от суммы международных операций, совершенных в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты счета;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- экстренные услуги за рубежом: выдача наличных - 5 800 руб., перевыпуск карты - 8 300 руб.;
- возможно открытие счета "Акцент на процент" с начислением до 8% годовых в зависимости от суммы трат по карте
- не требуется
- не требуется
- возможность отмены платы за годовое обслуживание;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- бонусные баллы переводятся в рубли
- наличие комиссии за снятие средств в ПВН банка
- российский рубль
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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