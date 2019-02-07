Начисление баллов в зависимости от остатка по карте (5% от суммы среднемесячного остатка, макс. 1 500 баллов в месяц) или в категориях повышенного начисления (клиент выбирает 3 категории из перечисленных как в рамках одного пункта, так и в рамках нескольких; изменять категории можно 1 раз в квартал, при этом выбранные за предыдущий квартал категории недоступны для выбора в новом периоде; макс. выплата - 1 500 руб. в месяц):

5% в категориях "Товары для детей", "Красота", "Кино и театры", "Книги и канцтовары", "Аптеки", "Цветы и подарки", "Кафе, рестораны, фастфуд", "Такси, каршеринг", "Товары для животных";

3% - "Спорт и активный отдых", " Здоровье", "АЗС и автоуслуги" и "Одежда, обувь, аксессуары";

2% - "Электроника", "Супермаркеты и универмаги" и "Товары для дома";