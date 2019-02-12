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Дебетовые карты в Промсвязьбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Промсвязьбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

10 дебетовых карт

Mastercard World «Твой кэшбэк» — Промсвязьбанк
Твой кэшбэк
Mastercard World
228 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 1 639 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Mastercard Gold «Твой ПСБ» — Промсвязьбанк
Твой ПСБ
Mastercard Gold , Мир Классическая
55 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 100 есть
  • другое
доллар США нет 0 - 18 есть
  • другое
евро нет 0 - 15 есть
  • другое
Mastercard World «Твой ПСБ Премиум» — Промсвязьбанк
Твой ПСБ Премиум
Mastercard World , Мир Премиальная
10 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 8 033 есть
  • другое
доллар США нет 0 - 128 есть
  • другое
евро нет 0 - 110 есть
  • другое
Mastercard World «Карта мира без границ» — Промсвязьбанк
Карта мира без границ
Mastercard World , Мир
5 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 1 990 - 2 323 есть
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition «Orange Premium Club» — Промсвязьбанк
Orange Premium Club
Mastercard Black Edition , Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 30 800 есть
  • другое
доллар США нет 0 - 491 есть
  • другое
евро нет 0 - 420 есть
  • другое
Mastercard World Black Edition «Аэрофлот» — Промсвязьбанк
Аэрофлот
Mastercard Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 42 700 нет
  • для путешествий
Mastercard World «В движении» — Промсвязьбанк
В движении
Mastercard World , Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 1 089 нет
  • другое
доллар США нет 0 - 22 нет
  • другое
евро нет 0 - 22 нет
  • другое
Мир Классическая «Пенсионная» — Промсвязьбанк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 есть нет
Мир Классическая «Твой ПСБ» — Промсвязьбанк
Пенсионная для ветеранов боевых действий и силовых структур
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 есть нет
Мир Классическая «Твой кэшбэк» — Промсвязьбанк
Твой кэшбэк
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 - 1 639 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Промсвязьбанка

Оценка: 5 Не засчитана
Благодарю Анну П-ву за подробную консультацию по открытию бизнеса и РКО в вашем банке. Подробно и терпеливо рассказывала сервисе банка и тарифах на РКО в вашем банке. Но... Весь отзыв
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