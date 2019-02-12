Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Промсвязьбанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Промсвязьбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
10 дебетовых карт
Твой кэшбэк
Mastercard World
228 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 1 639
|есть
|
Твой ПСБ
Mastercard Gold , Мир Классическая
55 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 100
|есть
|
|доллар США
|нет
|0 - 18
|есть
|
|евро
|нет
|0 - 15
|есть
|
Твой ПСБ Премиум
Mastercard World , Мир Премиальная
10 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 8 033
|есть
|
|доллар США
|нет
|0 - 128
|есть
|
|евро
|нет
|0 - 110
|есть
|
Карта мира без границ
Mastercard World , Мир
5 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|1 990 - 2 323
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 30 800
|есть
|
|доллар США
|нет
|0 - 491
|есть
|
|евро
|нет
|0 - 420
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 42 700
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 1 089
|нет
|
|доллар США
|нет
|0 - 22
|нет
|
|евро
|нет
|0 - 22
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0 - 1 639
|есть
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Промсвязьбанка
Оценка: 5 Проверяется
Вначале октября 2018 года я написал отзыв «Росгосстрах? Росгосужас!», речь в котором шла о невозможности пополнения счёта дебетовой карты «Росгосстрах Банка... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Благодарю Анну П-ву за подробную консультацию по открытию бизнеса и РКО в вашем банке. Подробно и терпеливо рассказывала сервисе банка и тарифах на РКО в вашем банке. Но... Весь отзыв
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