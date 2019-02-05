Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Банк в кармане
MasterCard Standard «Банк в кармане» — Русский Стандартеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 99 до 1 188 ₽
- бонусная программа
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Unembossed Instant Issue
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- индивидуальный дизайн
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
(моментальная выдача неименной карты)
Бонусы
- сотовые операторы
- другое
программа лояльности RS Cashback: начисление бонусных баллов за покупки по карте от 5 000 руб., которые в дальнейшем можно потратить (1 бонус = 1 руб.) на товары или подарочные сертификаты из каталога вознаграждений, оплатить ими мобильную связь, жилищно-коммунальные и другие услуги в Интернет-банке на сумму не менее 500 руб. или перевести на любой банковский счет, а также в пользу Благотворительного Фонда Константина Хабенского (не менее 1 000 руб.)
- 1% от любой покупки;
- 5% за покупки в категориях (см. на сайте банка);
- до 15% за покупки у партнеров банка
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
на остаток до 100 000 руб. при сумме покупок от 3 000 руб. в предыдущем месяце
Выпуск и обслуживание
99 - 1 188 ₽
900 руб. в год / 99 руб. ежемесячно (плата не взимается со 2-го месяца при совокупном остатке на счетах клиента в банке (накопительные счета, вклады, карты БВК) от 30 000 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
2%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день в банкоматах банка, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых, начиная с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- скидки до 30% по программе "Клуб скидок";
- специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- начисление процентов на остаток;
- бонусная программа;
- возможность бесплатного обслуживания карты
Особые ограничения
- карта выпускается в пакете услуг "Банк в кармане Стандартный";
- выпуск и обслуживание карты Проездной+Тройка включены в стоимость пакета;
- бесплатная доставка в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:47
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Банк в кармане» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48